В роддомах Башкирии началась двухнедельная проверка после ЧП в Новокузнецке

Министр здравоохранения региона распорядился провести двухнедельный аудит перинатальных центров. Решение принято на фоне информации о гибели новорожденных в медицинском учреждении Кемеровской области.

Глава республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин объявил о начале комплексных проверок в медицинских организациях, оказывающих помощь беременным и новорожденным. Специалисты ведомства оценят соответствие работы учреждений установленным стандартам безопасности.

Причиной для внеплановых мероприятий стала ситуация в Сибирском федеральном округе. В январе в одном из родильных домов Новокузнецка была зафиксирована смерть девяти младенцев. По одной из рассматриваемых версий, причиной трагедии могло стать распространение внутрибольничной инфекции.

Для проведения аудита в Башкирии сформированы рабочие группы. В их состав включены профильные специалисты перинатальных центров и эпидемиологи. Задача комиссии — проанализировать текущую ситуацию на местах и исключить риски возникновения аналогичных случаев.

В ходе инспекции будет проверено соблюдение обновленных порядков оказания медицинской помощи и клинических рекомендаций. Особое внимание эксперты уделят вопросам санитарно-эпидемиологического режима, готовности персонала к оказанию помощи в критических состояниях, а также кадровой укомплектованности и квалификации сотрудников.

Министр обозначил сроки проведения аудита: проверка должна завершиться в течение двух недель. По итогам работы комиссий будут сделаны выводы о соответствии деятельности роддомов необходимым требованиям.

Ситуация с младенческой смертностью в регионе на данный момент характеризуется снижением показателей. По итогам 11 месяцев 2025 года коэффициент составил 3,2 случая на тысячу родившихся, что является историческим минимумом для республики. Для сравнения, годом ранее этот индикатор находился на уровне 4,0.

В прошлом году в системе родовспоможения республики вводились временные ограничения технического характера. В июне 2025 года в Республиканском клиническом перинатальном центре в Уфе приостанавливали проведение партнерских родов. Мера была связана с проведением плановой дезинфекции и необходимостью размещения пациентов в палатах с повышенной плотностью.

Согласно статистическим данным, за минувший год в Башкортостане родилось 27 574 ребенка. Текущие надзорные мероприятия направлены на сохранение положительной динамики и обеспечение безопасности пациентов в учреждениях родовспоможения.