В Башкирии в РКБ им. Куватова спасли младенца от инфекции, полученной от матери

Врачи уфимской РКБ им. Куватова спасли новорожденного ребёнка от листериоза — редкой и опасной инфекции. Предполагается, что заражение произошло от матери, которая во время беременности употребляла не прошедшее должной обработки сало.

Врачи Республиканской клинической больницы имени Куватова успешно вылечили новорожденного от листериоза — инфекции, которая представляет смертельную угрозу для младенцев. Как сообщает пресс-служба больницы, ребёнок поступил в отделение с весом чуть более двух килограммов.

Причиной заражения, предположительно, стало животное сало, которое мать ела во время беременности. Листерии часто содержатся в продуктах животного происхождения, не прошедших достаточную термическую обработку, и могут быть особенно опасны для плода.

К счастью, у малыша была диагностирована локализованная форма конъюнктивита, что давало врачам больше шансов на успех. Тем не менее, листериоз может вызывать тяжелейшие осложнения, включая менингит, пневмонию и сепсис.

Ребёнка немедленно поместили в изолированный бокс. После консультаций со специалистами-инфекционистами неонатологи РКБ назначили комплексное лечение: антибактериальную терапию и фототерапию для борьбы с сопутствующей желтухой.

Спустя 19 дней упорной борьбы за жизнь малыша контрольные анализы показали полное отсутствие бактерий. Ребёнок набрал вес и на 21-е сутки был благополучно выписан домой под наблюдение участкового педиатра.