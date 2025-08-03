В Башкирии в РКБ им. Куватова спасли младенца от инфекции, полученной от матери

Врачи уфимской РКБ им. Куватова спасли новорожденного ребёнка от листериоза — редкой и опасной инфекции. Предполагается, что заражение произошло от матери, которая во время беременности употребляла не прошедшее должной обработки сало. ©vk.com/muradavzalov72
Врачи Республиканской клинической больницы имени Куватова успешно вылечили новорожденного от листериоза — инфекции, которая представляет смертельную угрозу для младенцев. Как сообщает пресс-служба больницы, ребёнок поступил в отделение с весом чуть более двух килограммов.
Причиной заражения, предположительно, стало животное сало, которое мать ела во время беременности. Листерии часто содержатся в продуктах животного происхождения, не прошедших достаточную термическую обработку, и могут быть особенно опасны для плода.
К счастью, у малыша была диагностирована локализованная форма конъюнктивита, что давало врачам больше шансов на успех. Тем не менее, листериоз может вызывать тяжелейшие осложнения, включая менингит, пневмонию и сепсис.
Ребёнка немедленно поместили в изолированный бокс. После консультаций со специалистами-инфекционистами неонатологи РКБ назначили комплексное лечение: антибактериальную терапию и фототерапию для борьбы с сопутствующей желтухой.
Спустя 19 дней упорной борьбы за жизнь малыша контрольные анализы показали полное отсутствие бактерий. Ребёнок набрал вес и на 21-е сутки был благополучно выписан домой под наблюдение участкового педиатра.
- Насколько листериоз распространен и почему случай в РКБ им. Куватова считается примечательным?
Листериоз — действительно редкое заболевание. По статистике, в развитых странах фиксируется около 0.1–10 случаев на 100 000 человек в год. Однако среди беременных женщин риск заболеть в 10–20 раз выше, чем в общей популяции. Примечательность этого случая в том, что при внутриутробном заражении смертность новорожденных может достигать 20–30%. Успешное лечение ребенка, особенно недоношенного, — это большая победа для врачей и показатель высокого уровня оказания помощи.
- В статье упоминается, что мать, вероятно, заразилась от животного сала. А какие еще продукты считаются самыми рискованными?
Помимо продуктов из сырого или плохо обработанного мяса, листерии часто обнаруживают в:
Мягких сырах, изготовленных из непастеризованного молока (например, бри, камамбер, фета, горгонзола).
Паштетах и мясных деликатесах в вакуумной упаковке.
Рыбе холодного копчения и морепродуктах, не прошедших термическую обработку.
Непастеризованном молоке и продуктах из него.
Готовых салатах из супермаркетов, где ингредиенты могли быть заражены.
- Что делает бактерию Listeria monocytogenes такой коварной?
У этой бактерии есть уникальная и опасная особенность: она способна выживать и размножаться при низких температурах, в том числе в обычном холодильнике (при +2...+4 °C). В то время как холод останавливает рост большинства микробов, листерия может медленно накапливаться в хранящихся продуктах. Кроме того, она устойчива к соли и кислой среде, что позволяет ей выживать в соленьях и маринадах.
- Как проявляется листериоз у самой беременной женщины? Могла ли она не заметить болезнь?
Да, и в этом заключается одна из главных опасностей. У беременной женщины листериоз часто протекает бессимптомно или маскируется под легкую простуду или грипп: небольшое повышение температуры, озноб, боли в мышцах. Женщина может не придать этому значения, в то время как бактерия уже проникает через плаценту и заражает плод, для которого инфекция может стать фатальной.
- Есть ли связь между названием бактерии "листерия" и знаменитым хирургом Джозефом Листером, основоположником антисептики?
Да, самая прямая. Род бактерий Listeria был назван в 1940 году в честь Джозефа Листера в знак признания его огромного вклада в борьбу с инфекциями. Это дань уважения ученому, который научил мир стерильности и спас миллионы жизней, хотя сам Листер эту конкретную бактерию не открывал.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.