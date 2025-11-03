0
В одном из городов Башкирии закончились вакцины от смертельной болезни

В Стерлитамаке снова скандал из-за нехватки вакцины от бешенства. Люди после укусов животных не могут завершить курс прививок, а Минздрав уверяет, что всё в порядке.
инъекция вакцины в плечо
Жители Стерлитамака вновь бьют тревогу в соцсетях из-за отсутствия в больницах вакцины от бешенства. По словам горожан, уколы, жизненно необходимые после укусов животных, стали недоступны. Без них заражение вирусом приводит к стопроцентному летальному исходу.

Содержание
  1. Спасительный укол в дефиците
  2. Минздрав: «Паники нет»
  3. Откуда взялся дефицит?
  4. Цена промедления — жизнь

Спасительный укол в дефиците

Один из пострадавших рассказал, что его укусила собака ещё 13 октября. Первые две прививки из курса ему сделали, а на третью, назначенную на 21 октября, препарата уже не хватило. Повторный визит 27-го числа также оказался безрезультатным. Мужчина утверждает, что он не единственный, кто столкнулся с такой проблемой в городе.

Минздрав: «Паники нет»

В Министерстве здравоохранения Башкирии на панику отвечают спокойно. Ведомство заявляет, что проблем с лекарством нет. Чиновники уверяют, что препарат распределяется по заявкам под конкретных пациентов и очередная партия в 4210 доз должна была поступить в республику ещё осенью.

Откуда взялся дефицит?

Похожая ситуация в Стерлитамаке уже была в августе этого года. Тогда горожане тоже массово жаловались на дефицит вакцины после нападений бродячих собак. Главврач местной больницы тогда объяснял, что препарат заказывают по факту необходимости, а не хранят про запас.

Проблемы с доступностью антирабической вакцины наблюдаются по всей России. Ещё в конце 2024 года производитель, НПО «Микроген», ограничил её выпуск, что создало напряжённую ситуацию в регионах. Власти рекомендовали использовать оставшиеся дозы только для экстренной помощи укушенным, отложив плановую вакцинацию.

Ситуацию усугубил и уход с российского рынка ряда иностранных производителей вакцин, таких как «Нобивак» и «Эурикан». В результате во многих городах, включая Челябинск, препарат исчез не только из государственных травмпунктов, но и из частных клиник и аптек.

Цена промедления — жизнь

Бешенство — смертельное заболевание, и единственная защита от него — своевременный курс прививок. Врачи рекомендуют обращаться за помощью в первые же сутки после укуса, так как промедление может стоить жизни.

