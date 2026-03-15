В Нефтекамске хирурги достали из живота трёхлетнего ребёнка 206 магнитных шариков

Малыша из Нефтекамска экстренно доставили вертолётом в Уфу после того, как он проглотил более двухсот неодимовых магнитов от конструктора. Врачи спасли ребёнка.

Трёхлетний мальчик из Нефтекамска проглотил 206 неодимовых магнитных шариков от конструктора. Об этом сообщила городская больница Нефтекамска.

Ребёнка с болями в животе привезли в приёмный покой местной больницы. После обследования медики обнаружили в кишечнике малыша более двухсот мелких магнитов. Учитывая критичность ситуации, мальчика экстренно переправили санитарной авиацией в Республиканскую детскую клиническую больницу Уфы.

Столичные хирурги оперативно провели вмешательство и извлекли все проглоченные элементы. Сейчас состояние ребёнка стабильное, угрозы жизни нет, он остаётся под наблюдением врачей.

Медики предупреждают: попадание нескольких неодимовых магнитов в желудочно-кишечный тракт крайне опасно. Шарики притягиваются друг к другу сквозь стенки кишечника, что способно спровоцировать некроз тканей, перфорацию и сепсис вплоть до гибели пациента. Врачи настоятельно рекомендуют не приобретать детям игрушки с мелкими магнитными деталями, хранить подобные предметы вне зоны доступа малышей и незамедлительно вызывать скорую при подозрении на проглатывание.

Напомним, в феврале 2026 года в Уфе хирурги БСМП экстренно прооперировали 10-летнюю девочку, проглотившую магнитные шарики дважды за неделю. Из кишечника ребёнка извлекли 12 магнитных элементов. Родители изначально понадеялись, что шарики выйдут естественным путём, однако состояние девочки ухудшилось.

В апреле 2025 года в Туймазинском районе Башкирии двухлетний мальчик проглотил 26 магнитных шариков от детского конструктора. Ребёнка также доставили санавиацией в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе, сообщил глава Минздрава РБ Айрат Рахматуллин. В декабре 2024 года в уфимскую БСМП поступила двухлетняя девочка с 17 проглоченными магнитными шариками — хирургам пришлось зашивать три перфорации кишечника.

Исследования показывают, что чаще всего магниты проглатывают дети в возрасте до пяти лет, преимущественно мальчики.