0
12 часов
Здоровье

В Нефтекамске хирурги достали из живота трёхлетнего ребёнка 206 магнитных шариков

Малыша из Нефтекамска экстренно доставили вертолётом в Уфу после того, как он проглотил более двухсот неодимовых магнитов от конструктора. Врачи спасли ребёнка.
рентген снимок
©городская больница Нефтекамска

Трёхлетний мальчик из Нефтекамска проглотил 206 неодимовых магнитных шариков от конструктора. Об этом сообщила городская больница Нефтекамска.

Ребёнка с болями в животе привезли в приёмный покой местной больницы. После обследования медики обнаружили в кишечнике малыша более двухсот мелких магнитов. Учитывая критичность ситуации, мальчика экстренно переправили санитарной авиацией в Республиканскую детскую клиническую больницу Уфы.

Столичные хирурги оперативно провели вмешательство и извлекли все проглоченные элементы. Сейчас состояние ребёнка стабильное, угрозы жизни нет, он остаётся под наблюдением врачей.

Медики предупреждают: попадание нескольких неодимовых магнитов в желудочно-кишечный тракт крайне опасно. Шарики притягиваются друг к другу сквозь стенки кишечника, что способно спровоцировать некроз тканей, перфорацию и сепсис вплоть до гибели пациента. Врачи настоятельно рекомендуют не приобретать детям игрушки с мелкими магнитными деталями, хранить подобные предметы вне зоны доступа малышей и незамедлительно вызывать скорую при подозрении на проглатывание.

Напомним, в феврале 2026 года в Уфе хирурги БСМП экстренно прооперировали 10-летнюю девочку, проглотившую магнитные шарики дважды за неделю. Из кишечника ребёнка извлекли 12 магнитных элементов. Родители изначально понадеялись, что шарики выйдут естественным путём, однако состояние девочки ухудшилось.

В апреле 2025 года в Туймазинском районе Башкирии двухлетний мальчик проглотил 26 магнитных шариков от детского конструктора. Ребёнка также доставили санавиацией в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе, сообщил глава Минздрава РБ Айрат Рахматуллин. В декабре 2024 года в уфимскую БСМП поступила двухлетняя девочка с 17 проглоченными магнитными шариками — хирургам пришлось зашивать три перфорации кишечника.

Исследования показывают, что чаще всего магниты проглатывают дети в возрасте до пяти лет, преимущественно мальчики.

0
13.03.2026
Здоровье

В Уфе хирурги спасли двухнедельного младенца, переключив артерии на сердце размером с грецкий орех

врачи проводят операцию
В кардиоцентре Уфы хирурги спасли 14-дневного мальчика с критическим пороком сердца — транспозицией магистральных артерий. Длина перемещаемых сосудов составляла всего 8 мм.
0
05.03.2026
Здоровье

В Башкирии врачи спасли мужчину, удалив опухоль мозга через нос

врач проводит операцию
Нейрохирурги городской больницы №1 Стерлитамака провели первую в истории клиники операцию по удалению опухоли гипофиза без вскрытия черепа — через носовые ходы. Об этом 4 марта сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
0
27.02.2026
Здоровье

В Уфе врачи без единого разреза вытащили 3-сантиметровый кусок стекла из пищевода пациента

кусок стекла рядом с сантиметровой линейкой
В Уфе эндоскопист без единого разреза извлёк трёхсантиметровый осколок стекла из пищевода пациента, который случайно проглотил его во время питья.
0
26.02.2026
Здоровье

В Уфе хирурги извлекли из кишечника 10-летней девочки 12 магнитных шариков

шарики из неодимового магнита
Детские хирурги уфимской БСМП экстренно прооперировали школьницу, которая дважды за неделю проглотила магнитные шарики. Из пищеварительного тракта ребёнка они извлекли 12 магнитов.
1
18.02.2026
Здоровье

Врачи в Башкирии удалили полтора метра кишки, чтобы спасти пенсионера с гангреной

врачи проводят операцию
В Аскинской ЦРБ хирурги провели сложную операцию 66-летнему пациенту. Мужчина поступил с ущемленной грыжей, которая привела к отмиранию части кишечника.
0
10.02.2026
Новости

Крышесёрфинг ради хайпа: в Башкирии подросток вылез на крышу движущегося авто и рухнул на дорогу

нарушители дают показания
В Нефтекамске полиция вычислила юных блогеров, снявших опасный трюк на ходу — 17-летний парень вылез на крышу машины и не удержался.
0
05.02.2026
Здоровье

В ухе жительницы Уфы врачи обнаружили металлический колпачок от ручки

колпачок от ручке на бинте
В городской больнице №21 Уфы врачи обнаружили у 45-летней пациентки инородный предмет в ухе — металлический колпачок, похожий на деталь от шариковой ручки, который пришлось извлекать оперативным путем.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.