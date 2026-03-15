В Нефтекамске хирурги достали из живота трёхлетнего ребёнка 206 магнитных шариков

Трёхлетний мальчик из Нефтекамска проглотил 206 неодимовых магнитных шариков от конструктора. Об этом сообщила городская больница Нефтекамска.
Ребёнка с болями в животе привезли в приёмный покой местной больницы. После обследования медики обнаружили в кишечнике малыша более двухсот мелких магнитов. Учитывая критичность ситуации, мальчика экстренно переправили санитарной авиацией в Республиканскую детскую клиническую больницу Уфы.
Столичные хирурги оперативно провели вмешательство и извлекли все проглоченные элементы. Сейчас состояние ребёнка стабильное, угрозы жизни нет, он остаётся под наблюдением врачей.
Медики предупреждают: попадание нескольких неодимовых магнитов в желудочно-кишечный тракт крайне опасно. Шарики притягиваются друг к другу сквозь стенки кишечника, что способно спровоцировать некроз тканей, перфорацию и сепсис вплоть до гибели пациента. Врачи настоятельно рекомендуют не приобретать детям игрушки с мелкими магнитными деталями, хранить подобные предметы вне зоны доступа малышей и незамедлительно вызывать скорую при подозрении на проглатывание.
Напомним, в феврале 2026 года в Уфе хирурги БСМП экстренно прооперировали 10-летнюю девочку, проглотившую магнитные шарики дважды за неделю. Из кишечника ребёнка извлекли 12 магнитных элементов. Родители изначально понадеялись, что шарики выйдут естественным путём, однако состояние девочки ухудшилось.
В апреле 2025 года в Туймазинском районе Башкирии двухлетний мальчик проглотил 26 магнитных шариков от детского конструктора. Ребёнка также доставили санавиацией в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе, сообщил глава Минздрава РБ Айрат Рахматуллин. В декабре 2024 года в уфимскую БСМП поступила двухлетняя девочка с 17 проглоченными магнитными шариками — хирургам пришлось зашивать три перфорации кишечника.
Исследования показывают, что чаще всего магниты проглатывают дети в возрасте до пяти лет, преимущественно мальчики.