В мессенджере Max заработала запись на приём к врачу

В национальном мессенджере Max появилась функция онлайн-записи к врачу. Услуга доступна в двух третях регионов России и интегрирована с порталом Госуслуг.

Пользователи Max получили возможность записываться на приём к врачу через приложение. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу мессенджера.

Сервис реализован через чат-боты и мини-приложения внутри мессенджера. Помимо записи, доступны перенос даты визита и отмена приёма. Для регионов созданы отдельные официальные боты — в Москве действует ЕМИАС.ИНФО, в Санкт-Петербурге — Служба 122 СПб.

При первой авторизации потребуется дать согласие на обработку персональных данных, указать дату рождения и номер СНИЛС. Также необходимо подтвердить личность через Госуслуги. Последующие записи будут проходить по упрощённой схеме.

По словам замминистра здравоохранения Вадима Ванькова, новая функция повысит доступность медицинской помощи и улучшит взаимодействие пациента с системой здравоохранения. Совместно с командой мессенджера разрабатываются и другие сервисы: телемедицинские консультации, электронное подписание согласий на медицинское вмешательство.

Более 7 миллионов пользователей уже получили уведомления о своих медицинских документах в Max, включая справки и назначения лекарственных средств.

На данный момент услугу записи к врачу через национальный мессенджер запустили две трети регионов России. Найти официальный чат-бот для конкретного субъекта можно через внутренний поиск приложения.

Мессенджер Max стал обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России с 1 сентября 2025 года. Приложение позволяет обмениваться сообщениями, совершать аудио- и видеозвонки, отправлять файлы размером до 4 ГБ, переводить деньги по СБП и использовать встроенный нейросетевой помощник GigaChat.

В конце декабря 2025 года президент Путин подписал закон, разрешающий использовать Max вместо паспорта для подтверждения личности — достаточно показать QR-код на экране смартфона. Тогда же мессенджер стал обязательным для домовых чатов: управляющие компании и поставщики ресурсов обязаны общаться с собственниками квартир через национальную платформу.

Кроме того, МВД России разработало проект постановления, позволяющего водителям предъявлять цифровую версию водительского удостоверения через мессенджер Max. Трафик в приложении не расходует основной пакет интернета у абонентов крупнейших операторов связи.