В Башкирию завезли африканскую заразу

Сразу два случая малярии зафиксировали у жителей Башкирии в 2024 году. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, оба пациента подцепили заразу во время путешествия по Африке. Для сравнения, годом ранее такой экзотики в регионе не наблюдалось.

Инфекция — это своего рода «подарок» от комаров рода Анофелес, которые переносят паразитов. Без оперативного вмешательства врачей болезнь может обернуться тяжёлыми последствиями. Лечение существует, но начинать его нужно без промедлений.

Симптомы начинаются с дикого озноба, резко сменяющегося жаром. При этом сил не остаётся даже на простые действия.

Несмотря на тревожный звоночек, паниковать не стоит. Уровень заболеваемости в Башкирии почти в 2,5 раза ниже, чем в среднем по стране. Местные комары, в отличие от африканских, пока не представляют угрозы, так как очагов инфекции в России нет.

Специалисты уточняют: теоретически, наш комар может укусить инфицированного туриста и передать заразу дальше. Но это, скорее, сценарий для локальной вспышки, а не для массовой эпидемии. Серьёзного распространения не прогнозируется.

А ведь когда-то ситуация была совершенно другой. Исторически малярия являлась настоящим бедствием для страны. Например, в 1934 году в СССР был установлен абсолютный рекорд — свыше 9 миллионов заболевших за один год.