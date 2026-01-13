0
1 час
Здоровье

В Башкирии женщина во время родов потеряла 3 литра крови

Специалисты Республиканского перинатального центра провели сложную операцию пациентке с врастанием плаценты, успешно справившись с массивной кровопотерей и сохранив орган.
врачи приняли роды
©Минздрав Башкирии

Врачи Республиканского перинатального центра Башкортостана провели операцию женщине с врастанием плаценты и сохранили ей матку, несмотря на кровопотерю в три литра. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в соцсетях.

Женщина поступила в центр с осложнениями: три рубца на матке после предыдущих операций, полное предлежание и врастание плаценты. Все факторы указывали на высокий риск массивного кровотечения.

Во время операции началось кровотечение — три литра. Чтобы стабилизировать состояние пациентки, врачи применили аппаратную реинфузию — технологию, которая позволяет собрать, очистить и вернуть пациенту его собственную кровь. Это помогло избежать переливания донорской крови.

Медики компенсировали кровопотерю и избежали удаления матки — репродуктивная функция женщины сохранена. Ребёнок родился весом 1250 граммов. Неонатологи поместили его в отделение патологии для выхаживания.

Сейчас мать и ребёнок находятся в стабильном состоянии. Для второго этапа реабилитации их перевели в городскую клиническую больницу № 17.

Аналогичный случай в практике уфимских врачей был зафиксирован летом 2020 года. Тогда в перинатальном центре оперировали женщину с врастанием плаценты в мочевой пузырь. Объем кровопотери составил 3,7 литра, хирурги также сумели сохранить жизнь пациентке и ее ребенку.

В декабре 2025 года специалисты РКБ имени Куватова оказали помощь 37-летней женщине с редким генетическим заболеванием — антифосфолипидным синдромом. После рождения двойни у пациентки развилась тромбоэмболия легочной артерии. Врачи провели интенсивную терапию, и женщину выписали домой в удовлетворительном состоянии.

