В Башкирии запустили производство лиофилизированной плазмы

Республиканская станция переливания крови в Уфе запустила производство лиофилизированной плазмы. В 2026 году планируется выпустить 3500 доз препарата для экстренной помощи.

Республиканская станция переливания крови в Уфе приступила к промышленному выпуску лиофилизированной плазмы, став вторым учреждением в стране после ФМБА, освоившим эту технологию. Об этом 10 марта сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

Как работает лиофилизированная плазма

Препарат создаётся из свежезамороженной плазмы методом сублимации. Он сохраняет факторы свертываемости и белки, нужные при восполнении объёма крови после травм. Ключевое преимущество — хранение при комнатной температуре до пяти лет, универсальность по группе крови и быстрое восстановление физраствором за минуты.

3500 доз в 2026 году для экстренной помощи

В 2026 году служба крови намерена выпустить около 3500 доз. По словам Рахматуллина, это повысит готовность больниц к массовому поступлению пострадавших.

Как ФМБА создавали технологию

Технологию производства лиофилизированной плазмы в России первым освоило Федеральное медико-биологическое агентство. В декабре 2023 года глава ФМБА Вероника Скворцова представила разработку, заявив, что препарат не требует заморозки и подходит для любого резуса и группы крови.

Путь Башкирии: от 5000 доз запаса к серийному выпуску

12 февраля 2026 года главный врач Республиканской станции переливания крови в Уфе сообщил о завершении подготовительных этапов и накоплении запаса около 5 тысяч доз плазмы для начала промышленной выработки, отметив, что республика станет вторым регионом в стране, освоившим этот процесс. Проект реализуется при поддержке ФМБА.

8 млрд рублей на плазму: федеральная Концепция до 2030 года

В 2023 году Правительство РФ утвердило Концепцию увеличения заготовки плазмы крови для производства лекарственных препаратов на период до 2030 года, предусматривающую выделение около 8 млрд рублей на первые три года.

31 тысяча доноров и 118 тысяч трансфузий в Башкирии

По данным Минздрава Башкирии, в 2024 году донорами в республике стали более 31 тысячи человек, которые выполнили около 73 тысяч донаций. В среднем в Башкортостане проводится свыше 118 тысяч трансфузий в год. ГБУЗ РСПК с филиалами ежегодно заготавливает порядка 40 тысяч литров цельной донорской крови.

ФМБА: 780 тонн плазмы и поставки для Минобороны

На федеральном уровне ФМБА в 2024 году заготовило 600 тонн плазмы, а в 2025 году план увеличен до 780 тонн, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

В 2025 году ФМБА поставило в войска 5 тысяч упаковок сухой плазмы (при плане в 10000), а в 2026 году запланирована передача Минобороны 12 тысяч пакетов.

Почему сухая плазма важна для жителей Башкортостана

Лиофилизированная плазма практически значима для жителей Башкортостана: она позволяет оказывать экстренную помощь пострадавшим ещё до госпитализации, что критически важно при ДТП, техногенных авариях и стихийных бедствиях.

Препарат хранится при температуре от +5 °C до +20 °C в течение пяти лет и готовится к введению за 2-3 минуты, что делает его незаменимым в условиях удалённых районов республики.

Где сдать кровь и сколько платят почётным донорам

Сдать кровь и стать донором можно в Республиканской станции переливания крови в Уфе, а также в филиалах в Стерлитамаке, Октябрьском, Нефтекамске, Белорецке, Бирске и Кумертау.

С 2026 года почётным донорам России и СССР выплачивается увеличенная ежегодная сумма — свыше 19 тысяч рублей.