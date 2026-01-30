В Башкирии закрыли целую деревню из-за вспышки смертельного заболевания

В Баймакском районе ввели карантин из-за бешенства. Очаг заболевания находится в частном подворье, в деревне запрещен вывоз скота.

Глава республики подписал указ о введении карантина в Баймакском районе. С 28 января 2026 года в деревне Янгазино запретили ярмарки и свободное перемещение скота. Эпицентром заражения стало частное хозяйство на улице Заки Валиди.

Запрет на ярмарки и вывоз скота в Янгазино

Власти разделили территорию на две зоны: эпизоотический очаг и неблагополучный пункт. Очагом признали личное подсобное хозяйство на улице Заки Валиди. Внутри него действуют самые жесткие запреты. Владельцам нельзя лечить больных животных, пускать на территорию посторонних и снимать шкуры с павших особей. Ввоз и вывоз скота оттуда полностью остановлен.

Неблагополучным пунктом считается вся деревня Янгазино. Здесь запрещено проводить сельскохозяйственные ярмарки, торги и выставки, где участвуют животные. Вывозить питомцев и скот за пределы деревни нельзя. Единственное исключение — вывоз животных на убой на специализированные предприятия.

Как ветеринары Баймакского района ликвидируют очаг

Специалисты Госкомитета РБ по ветеринарии начали ликвидацию очага. Врачи ежедневно осматривают животных, которые могли контактировать с зараженными, и вакцинируют восприимчивое поголовье. В деревне проводят дератизацию (уничтожение грызунов) и полную дезинфекцию мест, где содержались больные звери.

Также ветеринары обходят дворы, чтобы найти других заболевших особей и отловить бродячих животных. Карантин снимут только после того, как угроза распространения вируса полностью исчезнет, а глава региона подпишет распоряжение об отмене ограничений.

Третий случай бешенства в Башкирии за неделю

Ситуация с бешенством в Башкирии обострилась в начале 2026 года. Случай в Янгазино — уже третий за последнюю неделю.

22 января карантин ввели в селе Ургуново Учалинского района. Там вирус также обнаружили в личном хозяйстве на улице Центральной.

23 января ограничения объявили в спортцентре «Уфимский сокол» в Благовещенском районе. Это произошло после нападения дикой рыси на ребенка. Лабораторные анализы подтвердили у убитого животного бешенство.

В 2025 году в республике выявили 13 очагов бешенства. Болезнь находили у лис, енотовидных собак, рысей, а также домашних кошек и собак. За год помощь врачей после укусов и контактов с больными животными понадобилась 17 жителям региона.