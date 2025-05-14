В Башкирии за 10 лет вдвое снизилась заболеваемость туберкулезом

Врачи Башкирии совершили настоящий прорыв в борьбе с одной из самых опасных болезней человечества. За 10 лет заболеваемость туберкулёзом в регионе снизилась в два раза, а смертность обвалилась на целых 75%, сообщает Минздрав региона.

Всё благодаря новейшим технологиям диагностики. Раньше диагноз ставили целый месяц, а теперь — всего за два часа. Об этом не без гордости заявил премьер-министр РБ Андрей Назаров.

Только в первом квартале 2025-го заболеваемость упала ещё на 30% среди взрослых и на 33% у детей по сравнению с прошлым годом. А в 10 муниципалитетах туберкулёз вообще не зарегистрирован.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин раскрыл секрет успеха: скоростная диагностика, искусственный интеллект для расшифровки анализов, телемедицина и массовые профосмотры.

При этом в мире ежегодно туберкулёзом заражаются больше 10 миллионов человек, включая миллион детей. Болезнь до сих пор входит в топ-10 причин смерти на планете.

Наш взгляд: пока весь мир пытается справиться с древней заразой, в Башкирии, похоже, нашли работающую формулу. Может, пора делиться опытом с другими регионами? Или у башкирских врачей просто есть секретное оружие?