0
4 часа
Здоровье

В Башкирии выживаемость пациентов с раком достигла 66,2%

В Башкирии растёт число онкобольных, хотя врачи научились спасать две трети пациентов. Заболеваемость за 10 лет выросла на 16%, на учёте уже 105 тысяч человек.
пробирки с биоматериалом
©Imagen

В Башкирии доля онкологических пациентов, проживших пять и более лет после постановки диагноза, составила 66,2% по данным на сентябрь 2025 года, сообщает Уфатайм. Однако, несмотря на успехи в терапии, общее число новых случаев рака в республике продолжает расти.

Содержание
  1. Выживаемость: цифры и сравнение
  2. Рост заболеваемости и география рака
  3. Причины и принимаемые меры

Выживаемость: цифры и сравнение

Показатель пятилетней выживаемости — ключевой критерий оценки качества онкологической помощи. В начале 2025 года он составлял 66,8%, а к сентябрю незначительно скорректировался до 66,2%. Для сравнения, средний показатель по России к этому же времени вырос до 68,6%. Самые высокие шансы на долгосрочную выживаемость в Чукотском автономном округе (91%), а самые низкие — в Магаданской области (36,6%).

Рост заболеваемости и география рака

На фоне стабильной выживаемости в Башкирии растет число новых диагнозов. За последние 10 лет (с 2015 по 2024 год) заболеваемость раком увеличилась на 16,1%. Только за 2024 год было выявлено 15 175 новых случаев. При этом женщины стали болеть на 20,6% чаще, а мужчины — на 10,2%. Всего на 1 июля 2025 года на учете состояло более 105 тысяч онкопациентов.

Статистика также выявляет неравномерное распределение болезни по территории республики:

  • Высокая заболеваемость среди женщин зафиксирована в Альшеевском и Федоровском районах, а среди мужчин — в Илишевском и Бижбулякском.
  • Высокая смертность отмечена в Федоровском, Бакалинском и Татышлинском районах, а также в городах Кумертау и Уфа.
  • Самым благополучным районом по заболеваемости для обоих полов стал Абзелиловский, который также отличается низкими показателями смертности.

Причины и принимаемые меры

Эксперты связывают рост выявляемости не только с ухудшением здоровья, но и с улучшением диагностики — рак чаще обнаруживают на ранних стадиях. Например, благодаря программе скрининга рак кишечника стали выявлять на ранней стадии в 74% случаев. Различия между районами онкологи объясняют совокупностью факторов: экологической обстановкой, доступностью медицинской помощи и образом жизни населения.

Для борьбы с заболеванием в республике выстроена трехуровневая система помощи. Она включает 13 центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), которые приближают диагностику и лечение к пациентам в районах. Также ведется переоснащение больниц современным оборудованием и работа по привлечению профильных специалистов.

Похожие записи
0
10.10.2025
Происшествия

«Состояние крайне тяжелое, но стабильное»: в Уфе врачи борются за жизнь 3-летней девочки, выброшенной отцом из окна

консилиум врачей
В Уфе трехлетняя девочка находится в критическом состоянии после падения с четвертого этажа. Её выбросил собственный отец. Пока лучшие врачи борются за её жизнь, мужчину арестовали на два месяца.
0
06.10.2025
Новости

В Башкирии будут производить до 300 видов лекарств по рецепту

лекарственные препараты
В Башкирии снова начнут делать лекарства прямо в аптеках. Новое отделение будет выпускать до 300 препаратов, в том числе по индивидуальным рецептам для пациентов.
0
06.10.2025
Новости

В Башкирии работают восемь официальных народных целителей

лекарственные травы в ступке
Минздрав Башкирии расширил список официальных народных целителей до восьми человек. Теперь в Уфе и районах можно легально сходить к костоправу или травнику.
0
05.10.2025
Образование

В Башкирии число педагогов сократилось на 2 тысячи человек за пять лет

учитель на уроке
За пять лет из школ и вузов Башкирии ушли тысячи педагогов. Статистика показала, что сфера образования становится всё более женской, а кадровый дефицит растёт.
0
01.10.2025
Экономика

Купить дом в Башкирии стало дороже: средняя цена достигла 6,2 млн рублей

частный дом
В Башкирии средняя цена частного дома замерла на отметке 6,2 млн рублей, показав за год скромный рост в 3,6%. Пока по России цены катятся вниз, республика держится.
0
24.09.2025
Дороги и транспорт

Стало известно, ради каких кроссоверов жители Башкирии влезают в долги

покупатель вместе с менеджером а автосалоне
Эксперты выяснили, на какие кроссоверы с пробегом жители Башкирии охотнее всего оформляют займы. В топе оказались Toyota и Lada.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.