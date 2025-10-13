В Башкирии выживаемость пациентов с раком достигла 66,2%

В Башкирии растёт число онкобольных, хотя врачи научились спасать две трети пациентов. Заболеваемость за 10 лет выросла на 16%, на учёте уже 105 тысяч человек.

В Башкирии доля онкологических пациентов, проживших пять и более лет после постановки диагноза, составила 66,2% по данным на сентябрь 2025 года, сообщает Уфатайм. Однако, несмотря на успехи в терапии, общее число новых случаев рака в республике продолжает расти.

Выживаемость: цифры и сравнение

Показатель пятилетней выживаемости — ключевой критерий оценки качества онкологической помощи. В начале 2025 года он составлял 66,8%, а к сентябрю незначительно скорректировался до 66,2%. Для сравнения, средний показатель по России к этому же времени вырос до 68,6%. Самые высокие шансы на долгосрочную выживаемость в Чукотском автономном округе (91%), а самые низкие — в Магаданской области (36,6%).

Рост заболеваемости и география рака

На фоне стабильной выживаемости в Башкирии растет число новых диагнозов. За последние 10 лет (с 2015 по 2024 год) заболеваемость раком увеличилась на 16,1%. Только за 2024 год было выявлено 15 175 новых случаев. При этом женщины стали болеть на 20,6% чаще, а мужчины — на 10,2%. Всего на 1 июля 2025 года на учете состояло более 105 тысяч онкопациентов.

Статистика также выявляет неравномерное распределение болезни по территории республики:

Высокая заболеваемость среди женщин зафиксирована в Альшеевском и Федоровском районах, а среди мужчин — в Илишевском и Бижбулякском.

среди женщин зафиксирована в Альшеевском и Федоровском районах, а среди мужчин — в Илишевском и Бижбулякском. Высокая смертность отмечена в Федоровском, Бакалинском и Татышлинском районах, а также в городах Кумертау и Уфа.

отмечена в Федоровском, Бакалинском и Татышлинском районах, а также в городах Кумертау и Уфа. Самым благополучным районом по заболеваемости для обоих полов стал Абзелиловский, который также отличается низкими показателями смертности.

Причины и принимаемые меры

Эксперты связывают рост выявляемости не только с ухудшением здоровья, но и с улучшением диагностики — рак чаще обнаруживают на ранних стадиях. Например, благодаря программе скрининга рак кишечника стали выявлять на ранней стадии в 74% случаев. Различия между районами онкологи объясняют совокупностью факторов: экологической обстановкой, доступностью медицинской помощи и образом жизни населения.

Для борьбы с заболеванием в республике выстроена трехуровневая система помощи. Она включает 13 центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), которые приближают диагностику и лечение к пациентам в районах. Также ведется переоснащение больниц современным оборудованием и работа по привлечению профильных специалистов.