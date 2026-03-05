В Башкирии врачи спасли мужчину, удалив опухоль мозга через нос

Нейрохирурги городской больницы №1 Стерлитамака провели первую в истории клиники операцию по удалению опухоли гипофиза без вскрытия черепа — через носовые ходы. Об этом 4 марта сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Мужчина обратился к медикам с жалобами на сильные головные боли и стремительную потерю зрения. МРТ выявило новообразование гипофиза с кровоизлиянием — без экстренного вмешательства пациент мог полностью потерять зрение.

Врачи ввели эндоскоп и использовали нейронавигационную систему, чтобы добраться до опухоли через носовые ходы. Образование извлекли целиком, обойдясь без разрезов и вскрытия черепной коробки. Метод снизил риск послеоперационных осложнений и ускорил восстановление. Для стерлитамакской клиники операция стала первой в практике.

Операции на мозге в Башкирии

Впервые в Башкортостане трансназальную операцию по удалению аденомы гипофиза провели в Республиканской клинической больнице им. Г.Г. Куватова ещё в 2004 году, сообщал телеканал ГТРК «Башкортостан». За более чем 20 лет в РКБ сменилось три поколения нейрохирургов, а ежегодно клиника проводит порядка 40 подобных вмешательств.

Нейрохирургические отделения в республике работают при РКБ им. Куватова, БСМП, ГКБ №21 и ГДКБ №17 в Уфе, РДКБ, а также в ГКБ №1 Стерлитамака. Согласно данным Минздрава России, аденомы гипофиза составляют около 10% всех внутричерепных опухолей. Ежегодно врачи выявляют около 3 тысяч новых случаев, пик которых приходится на возраст от 30 до 50 лет.

Помощь нейрохирургов по полису ОМС

Трансназальный метод позволяет сократить период восстановления пациента до 5 дней. Жители Башкортостана могут получить нейрохирургическую помощь абсолютно бесплатно.

Трансназальные операции доступны по полису ОМС в профильных отделениях республиканских и городских больниц. Полный перечень медицинских учреждений размещён на официальном сайте Минздрава РБ. В республике активно развивается нейрохирургическая служба: только в начале 2026 года уфимские хирурги провели ряд сложных вмешательств.