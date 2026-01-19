0
9 часов
Здоровье

В Башкирии врачи санавиации прооперировали мужчину с разрывом пищевода

В Мелеузовскую ЦРБ поступил 65-летний мужчина в критическом состоянии. Для спасения пациента с инфекционно-токсическим шоком и медиастинитом потребовалась экстренная помощь торакального хирурга из Уфы.
скорая помощь
©rutube

В приемное отделение больницы города Мелеуз поступил 65-летний местный житель. Состояние пациента оценивалось как тяжелое. В ходе диагностики врачи выявили у мужчины спонтанный разрыв пищевода — патологию, известную в медицинской практике как синдром Бурхаве. О клиническом случае сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.

Заболевание осложнилось развитием гнойного медиастинита (воспаление средостения) и инфекционно-токсического шока из-за попадания содержимого органа в грудную полость. Учитывая тяжесть состояния больного, местные специалисты приняли решение о вызове бригады санитарной авиации.

Из Уфы в Мелеуз прибыл борт с торакальным хирургом. Совместная бригада врачей провела экстренное оперативное вмешательство: специалисты выполнили широкую торакотомию (вскрытие грудной клетки), провели санацию средостения и установили дренажные системы для оттока жидкости.

На данный момент операция завершена, пациент находится в реанимационном отделении под наблюдением врачей. Его состояние остается тяжелым, проводится необходимая терапия для стабилизации жизненных показателей.

Также в минувшие выходные служба санитарной авиации выполнила вылет в Караидельский район. Эвакуация потребовалась пациенту с хроническим нефритом, который поступил в районную больницу с нарушением сознания. Мужчину транспортировали в Уфу для лечения в Республиканской клинической больнице имени Куватова.

Случаи оказания высокотехнологичной помощи возрастным пациентам в регионе фиксируются регулярно. В конце 2025 года хирурги РКБ имени Куватова успешно прооперировали 75-летнего мужчину с опухолью двенадцатиперстной кишки, несмотря на высокие риски, связанные с возрастом и сопутствующими заболеваниями.

Ранее, в преддверии новогодних праздников, онкологи республики удалили пациентке новообразование желудка размером более 10 сантиметров. Опухоль оказывала давление на селезенку и поджелудочную железу, однако врачам удалось сохранить целостность желудочно-кишечного тракта.

Похожие записи
0
19.01.2026
Здоровье

Хирурги в Уфе сохранили матку пациентке с врастанием плаценты в старый рубец

врачи делают операцию беременной
Медики провели операцию женщине с врастанием плаценты в рубец. Орган сохранили, кровопотеря составила 500 мл. Ребенок здоров.
0
16.01.2026
Здоровье

В Уфе врачи восстановили разорванный сосуд 53-летней пациентке

врачи проводят операцию
Врачи Республиканского кардиоцентра прооперировали 53-летнюю женщину с разрывом аорты. Пациентке выполнили протезирование и стентирование артерий.
0
13.01.2026
Здоровье

В Башкирии женщина во время родов потеряла 3 литра крови

врачи приняли роды
Специалисты Республиканского перинатального центра провели сложную операцию пациентке с врастанием плаценты, успешно справившись с массивной кровопотерей и сохранив орган.
0
11.01.2026
Происшествия

На Павловском водохранилище в Башкирии спасли замерзающую школьницу

автомобиль спасателей возле реки
В Караидельском районе 15-летняя школьница из Уфы пропала во время прогулки на Павловском водохранилище. Спасатели нашли ее без сознания посреди замерзшего водоема с признаками переохлаждения.
0
04.01.2026
Происшествия

Врачи в Башкирии извлекли мандарин из ануса пациента

мандарины
Жителю Мелеуза потребовалась срочная медицинская помощь из-за инородного предмета в организме. Медики достали застрявший цитрус и отправили мужчину лечиться домой.
0
22.12.2025
Здоровье

Хирурги в Башкирии пришили мужчине отрубленный топором палец

рентген снимок кисти руки
Врачи Благовещенской ЦРБ спасли руку местному жителю, который случайно ампутировал себе палец во время рубки дров. Хирургам удалось полностью восстановить кровообращение и чувствительность конечности.
0
19.12.2025
Здоровье

Врачи городской больницы в Башкирии приписали пациентам шизофрению и фейковые приемы ради статистики

пациент ожидает приема врача в поликлинике
Жители Башкирии массово обнаружили в своих профилях на «Госуслугах» записи о посещении врачей, к которым они не ходили. Сотрудники Мелеузовской ЦРБ оформляют талоны задним числом и вносят в карты вымышленные диагнозы.
0
18.12.2025
Новости

Блогер Миляуша Шайхлисламова рассказала о состоянии после пластической операции

Миляуша Шайхлисламова
Уфимский блогер Миляуша Шайхлисламова («Башкирская домохозяйка») впервые после операции вышла на связь с подписчиками. Она опубликовала видео, на котором показала отеки и перебинтованную голову.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.