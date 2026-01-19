В Башкирии врачи санавиации прооперировали мужчину с разрывом пищевода

В Мелеузовскую ЦРБ поступил 65-летний мужчина в критическом состоянии. Для спасения пациента с инфекционно-токсическим шоком и медиастинитом потребовалась экстренная помощь торакального хирурга из Уфы.

В приемное отделение больницы города Мелеуз поступил 65-летний местный житель. Состояние пациента оценивалось как тяжелое. В ходе диагностики врачи выявили у мужчины спонтанный разрыв пищевода — патологию, известную в медицинской практике как синдром Бурхаве. О клиническом случае сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.

Заболевание осложнилось развитием гнойного медиастинита (воспаление средостения) и инфекционно-токсического шока из-за попадания содержимого органа в грудную полость. Учитывая тяжесть состояния больного, местные специалисты приняли решение о вызове бригады санитарной авиации.

Из Уфы в Мелеуз прибыл борт с торакальным хирургом. Совместная бригада врачей провела экстренное оперативное вмешательство: специалисты выполнили широкую торакотомию (вскрытие грудной клетки), провели санацию средостения и установили дренажные системы для оттока жидкости.

На данный момент операция завершена, пациент находится в реанимационном отделении под наблюдением врачей. Его состояние остается тяжелым, проводится необходимая терапия для стабилизации жизненных показателей.

Также в минувшие выходные служба санитарной авиации выполнила вылет в Караидельский район. Эвакуация потребовалась пациенту с хроническим нефритом, который поступил в районную больницу с нарушением сознания. Мужчину транспортировали в Уфу для лечения в Республиканской клинической больнице имени Куватова.

Случаи оказания высокотехнологичной помощи возрастным пациентам в регионе фиксируются регулярно. В конце 2025 года хирурги РКБ имени Куватова успешно прооперировали 75-летнего мужчину с опухолью двенадцатиперстной кишки, несмотря на высокие риски, связанные с возрастом и сопутствующими заболеваниями.

Ранее, в преддверии новогодних праздников, онкологи республики удалили пациентке новообразование желудка размером более 10 сантиметров. Опухоль оказывала давление на селезенку и поджелудочную железу, однако врачам удалось сохранить целостность желудочно-кишечного тракта.