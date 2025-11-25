0
13 минут
Здоровье

В Башкирии утвердили перечень новых бесплатных медуслуг на 2026 год

Депутаты приняли бюджет ФОМС в первом чтении. С 2026 года фонд начнет оплачивать пересадку почки и дистанционные консультации врачей.
врач проводит обследование состояния пациента
©rutube

Депутаты Госсобрания республики в первом чтении утвердили проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, сообщает Башинформ.

Впервые в перечень услуг, финансируемых за счет средств ОМС, включены операции по трансплантации почки. Ранее подобные вмешательства не покрывались страховым полисом на таком уровне, о чем заявила директор ТФОМС региона Юлия Кофанова. Документ также официально регламентирует тарифы на телемедицинские услуги: оплате будут подлежать как дистанционные консилиумы врачей, так и удаленные консультации для пациентов.

Значительное внимание в новой программе уделено мониторингу хронических заболеваний. Вводится система дистанционного наблюдения за показателями здоровья пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом. Запланировано увеличение объемов помощи по профилю «акушерство и гинекология», в частности вырастет количество квот на процедуры экстракорпорального оплодотворения.

Дополнительные средства направят на профилактику и лечение социально значимых болезней. Расширяются возможности диспансерного наблюдения за гражданами с сердечно-сосудистыми патологиями. Увеличивается финансирование дневных стационаров для лечения вирусного гепатита С, а также выделяются дополнительные объемы медицинской помощи для пациентов с онкологическими диагнозами.

Общий объем доходов и расходов фонда на 2026 год утвержден в размере 105 миллиардов рублей. Большая часть суммы — 77,4 миллиарда — поступит в виде субвенций из федерального бюджета, тогда как взносы за неработающее население из казны республики составят 6,2 миллиарда. Средний подушевой норматив финансирования на одного застрахованного жителя достигнет 27,4 тысячи рублей.

Несмотря на увеличение финансирования, в медицинской сфере региона сохраняется ряд системных сложностей. Как сообщает издание News-Bash.ru, жители отдаленных населенных пунктов, например города Белорецк, продолжают сообщать о нехватке профильных специалистов в государственных поликлиниках. Официальная статистика ведомства указывает на укомплектованность врачебными кадрами на уровне 96%, однако фактическая потребность в специалистах составляет около 2,8 тысячи человек.

Похожие записи
0
25.11.2025
Новости

В Башкирии с 2026 года вырастет стоимость патента для мигрантов

пятитысячные купюры на столе
Парламент Башкирии принял закон о повышении стоимости патента для иностранных граждан. С 2026 года ежемесячный платеж составит 8500 рублей вместо прежних 6300.
0
25.11.2025
Экономика

Зарплаты глав районов Уфы вырастут почти в два раза

деньги под кошельком
В городском бюджете на следующий год заложен рост расходов на содержание глав районных администраций. Средняя зарплата руководителей увеличится с 152 до 275 тысяч рублей.
0
25.11.2025
Новости

Госсобрание Башкирии продлило льготу по транспортному налогу для участников СВО

кошелек с пятитысячными купюрами
Депутаты Башкирии приняли закон: участники СВО и их семьи не будут платить налог на авто за 2025 год. Льгота коснется машин любой мощности.
0
21.11.2025
Новости

Курултай Башкирии внес в Госдуму проект о защите религиозных символов

портфель чиновника на столе
Государственное Собрание Башкортостана внесло в Госдуму законопроект, запрещающий публичную демонстрацию культовых зданий без их религиозных атрибутов.
0
20.11.2025
Экономика

Бюджету Башкирии потребовались еще 250 млн рублей на погашение дефицита бюджета

пятитысячные рублевые купюры
Министерство финансов республики объявило аукцион на открытие возобновляемой кредитной линии. Власти планируют привлечь 250 млн рублей до конца года.
0
20.11.2025
Новости

В Башкирии «Почту России» поддержат новыми льготами

сортировка почты
Парламент республики готовит законопроект о снижении транспортного и имущественного налогов для почтовиков на 50% ради сохранения сельских отделений
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.