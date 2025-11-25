В Башкирии утвердили перечень новых бесплатных медуслуг на 2026 год

Депутаты приняли бюджет ФОМС в первом чтении. С 2026 года фонд начнет оплачивать пересадку почки и дистанционные консультации врачей.

Депутаты Госсобрания республики в первом чтении утвердили проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, сообщает Башинформ.

Впервые в перечень услуг, финансируемых за счет средств ОМС, включены операции по трансплантации почки. Ранее подобные вмешательства не покрывались страховым полисом на таком уровне, о чем заявила директор ТФОМС региона Юлия Кофанова. Документ также официально регламентирует тарифы на телемедицинские услуги: оплате будут подлежать как дистанционные консилиумы врачей, так и удаленные консультации для пациентов.

Значительное внимание в новой программе уделено мониторингу хронических заболеваний. Вводится система дистанционного наблюдения за показателями здоровья пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом. Запланировано увеличение объемов помощи по профилю «акушерство и гинекология», в частности вырастет количество квот на процедуры экстракорпорального оплодотворения.

Дополнительные средства направят на профилактику и лечение социально значимых болезней. Расширяются возможности диспансерного наблюдения за гражданами с сердечно-сосудистыми патологиями. Увеличивается финансирование дневных стационаров для лечения вирусного гепатита С, а также выделяются дополнительные объемы медицинской помощи для пациентов с онкологическими диагнозами.

Общий объем доходов и расходов фонда на 2026 год утвержден в размере 105 миллиардов рублей. Большая часть суммы — 77,4 миллиарда — поступит в виде субвенций из федерального бюджета, тогда как взносы за неработающее население из казны республики составят 6,2 миллиарда. Средний подушевой норматив финансирования на одного застрахованного жителя достигнет 27,4 тысячи рублей.

Несмотря на увеличение финансирования, в медицинской сфере региона сохраняется ряд системных сложностей. Как сообщает издание News-Bash.ru, жители отдаленных населенных пунктов, например города Белорецк, продолжают сообщать о нехватке профильных специалистов в государственных поликлиниках. Официальная статистика ведомства указывает на укомплектованность врачебными кадрами на уровне 96%, однако фактическая потребность в специалистах составляет около 2,8 тысячи человек.