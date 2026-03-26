0
21 час
Здоровье

В Башкирии усиливают ветконтроль из-за бешенства и пастереллёза в 18 российских регионах

Очаги пастереллёза и бешенства зарегистрированы в соседних с Башкирией регионах, в Новосибирской области действует режим ЧС. В республике случаев заражения нет, но власти переходят к усиленному мониторингу.
©Imagen

Башкирия ужесточает ветеринарный контроль на фоне распространения опасных инфекционных заболеваний животных в стране. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

Заболевания зарегистрированы уже в 18 регионах России. В граничащих с республикой субъектах обнаружены очаги пастереллёза и бешенства, а в Новосибирской области из-за серии вспышек объявлен режим чрезвычайной ситуации.

На территории Башкирии заражённых животных не обнаружено. При этом республика — один из крупных аграрных субъектов с развитым животноводством и интенсивными межрегиональными перевозками, что увеличивает риск завоза инфекции.

По словам Назарова, на ветеринарных постах усилены проверки, проводятся совместные рейды, осмотры поголовья и разъяснительная работа с населением. Одновременно прорабатываются вопросы закупки вакцин.

Напомним, в Новосибирской области режим ЧС был введён 16 марта 2026 года в связи с распространением пастереллёза и бешенства. С начала года там зафиксировано 42 очага бешенства и 5 очагов пастереллёза в Ордынском, Карасукском, Баганском, Черепановском и Купинском районах.

С конца 2025 года в ряде российских регионов произошла серия вспышек опасных заболеваний сельскохозяйственных животных. Прямой имущественный ущерб владельцев изъятого и уничтоженного скота составил 1,59 млрд рублей; непокрываемые потери (восстановление стада, простой) — ещё 368,2 млн рублей

По данным издания ufa1.ru, в течение 2025 года жители Стерлитамака массово жаловались на нехватку антирабической вакцины. В марте 2026 года аналогичные проблемы возникли в Салавате.

0
0
0
0
0
0
0
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.