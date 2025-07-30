В Башкирии удалили опухоль мозга размером 6х6 см у 75-летней пациентки

Врачи Республиканского онкодиспансера в Башкирии провели уникальную операцию, удалив 75-летней женщине крупную опухоль мозга размером 6x6 см

Нейрохирурги Башкирии совершили настоящий прорыв, подарив шанс на полноценную жизнь 75-летней пациентке с огромной опухолью головного мозга. В Республиканском онкологическом диспансере была успешно проведена сложнейшая операция с использованием передовой технологии, которая ранее в учреждении не применялась.

Пациентка поступила в онкоцентр с новообразованием размером около 6×6 см, расположенным в глубинных структурах мозга. Удаление опухоли в такой зоне было связано с колоссальным риском повреждения нейронных путей, что могло привести к необратимым последствиям: потере речи, движений или чувствительности.

Ключом к успеху стало применение интраоперационного нейромониторинга — современной системы, которая позволяет хирургам в режиме реального времени отслеживать электрическую активность нервных структур. Эта технология, по сути, создаёт «карту» безопасных зон, минимизируя риск ошибки и позволяя врачам работать с ювелирной точностью.

Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, благодаря высокому профессионализму врачей и новой технологии, опухоль удалось полностью удалить, сохранив все функции мозга. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, и врачи отмечают положительную динамику в её восстановлении.