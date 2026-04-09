2 часа
В Башкирии стало меньше случаев опасной тропической лихорадки

Тропическая инфекция продолжает фиксироваться в республике, однако статистика улучшилась.
В Башкирии в 2025 году зарегистрировали два завозных случая лихорадки денге — в 2,5 раза меньше, чем в предыдущем году. Сведения опубликовал Роспотребнадзор.

Общероссийская картина тоже изменилась в лучшую сторону: число заболевших сократилось со 282 человек в 2024 году до 178 в 2025-ом. Лидером по числу выявленных случаев остаётся Москва — 73 заражения. За столицей следуют Санкт-Петербург с 22 случаями, Московская область и Краснодарский край — по 9, Татарстан — 7.

Денге распространяется через укусы комаров и не передаётся при контакте с заболевшим человеком. Основная зона риска — страны с тропическим и субтропическим климатом: государства Юго-Восточной и Южной Азии, Латинской Америки, Карибского бассейна и Африки.

Заболевание развивается через 3–15 дней после заражения. Первые признаки — резкий подъём температуры до 40°C, интенсивная головная боль, тошнота и боли в суставах. На начальном этапе клиническая картина напоминает тяжёлый грипп. Специфических противовирусных препаратов не существует: медики ограничиваются симптоматической терапией и восполнением водного баланса.

Напомним, в 2024 году в Башкирии лабораторно подтвердили пять случаев лихорадки денге, включая один у ребёнка, — сообщало региональное управление Роспотребнадзора. Несмотря на рост относительно предыдущих лет, заболеваемость в республике оставалась существенно ниже среднероссийского показателя — на 36,8%, и ниже уровня по Приволжскому федеральному округу — на 25%. Первый случай в 2024 году был зафиксирован в январе в селе Акбердино Иглинского района.

В 2025 году десятки российских туристов заразились лихорадкой денге на Бали. Роспотребнадзор пояснил, что подобные случаи фиксируются ежегодно, однако угрозы эпидемической безопасности страны нет — по причине отсутствия условий для формирования местной циркуляции возбудителя в популяции комаров-переносчиков.

По данным Роспотребнадзора, в мае 2025 года глава ведомства Анна Попова сообщила об увеличении числа завозов тропических лихорадок в Россию. В декабре 2025 года Роспотребнадзор подтвердил: эпидемиологической опасности распространения лихорадки денге на территории страны нет, однако туристам рекомендовано соблюдать меры защиты при поездках в эндемичные регионы.

По данным ECDC, к началу декабря 2025 года более 5 миллионов случаев лихорадки денге и свыше 3000 летальных исходов зафиксировано в 106 странах мира. В 2024 году лихорадка денге передавалась в беспрецедентных масштабах. ВОЗ получила сообщения о более чем 14,4 миллиона случаев заболевания более чем в 100 странах мира. При этом число летальных исходов превысило 11 000. Роспотребнадзор ведёт постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации в мире.

