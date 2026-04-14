В Башкирии резко участились случаи паразитарного заболевания

В 2025 году Роспотребнадзор зафиксировал в Башкирии 26 случаев описторхоза — в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Заражение происходит через рыбу.

В 2024-м таких случаев было 11. Среди детей картина чуть лучше: два случая сократились до одного.

По всей России в 2025 году зарегистрировано 13 376 случаев. Эпидемиологическая обстановка традиционно хуже в Сибирском и Уральском округах — там инфекция носит эндемичный характер. По числу заболевших лидируют Новосибирская область (2 682 случая), Красноярский край (1 935) и Омская область (1 545).

Заражение происходит через рыбу семейства карповых — сырую, слабосолёную, вяленую или недожаренную. Паразиты поражают печень, желчный пузырь и поджелудочную железу. Болезнь часто развивается бессимптомно, иногда годами. Когда симптомы всё же есть — это лихорадка, боли в правом подреберье, тошнота, аллергия. Хроническое течение ведёт к гепатиту, холециститу, панкреатиту, а риск онкологии печени и поджелудочной железы существенно растёт.

Описторхоз — самый распространённый биогельминтоз в России: 74,4% всех паразитарных заболеваний этого типа. Природные очаги связаны с бассейнами Оби, Иртыша, Урала, Волги и Камы. Прилегающие регионы считаются зонами повышенного риска.

В Тюменской области за 11 месяцев 2025 года зафиксировано около 780 случаев — 47,85 на 100 тысяч населения. Вирусолог Геннадий Уманский говорит, что официальная статистика отражает лишь часть реальной заболеваемости. Болезнь протекает скрыто, и люди годами не идут к врачу.

В Курганской области только за первый квартал 2026 года уже 51 случай — при том что за весь 2025-й их было 86. Роспотребнадзор напоминает: рыбу нужно жарить не менее 15–20 минут, варить — не менее 20 минут после закипания, пироги с рыбой — запекать не менее часа.