В Башкирии резко участились случаи паразитарного заболевания

В 2025 году Роспотребнадзор зафиксировал в Башкирии 26 случаев описторхоза — в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Заражение происходит через рыбу.
В 2024-м таких случаев было 11. Среди детей картина чуть лучше: два случая сократились до одного.

По всей России в 2025 году зарегистрировано 13 376 случаев. Эпидемиологическая обстановка традиционно хуже в Сибирском и Уральском округах — там инфекция носит эндемичный характер. По числу заболевших лидируют Новосибирская область (2 682 случая), Красноярский край (1 935) и Омская область (1 545).

Заражение происходит через рыбу семейства карповых — сырую, слабосолёную, вяленую или недожаренную. Паразиты поражают печень, желчный пузырь и поджелудочную железу. Болезнь часто развивается бессимптомно, иногда годами. Когда симптомы всё же есть — это лихорадка, боли в правом подреберье, тошнота, аллергия. Хроническое течение ведёт к гепатиту, холециститу, панкреатиту, а риск онкологии печени и поджелудочной железы существенно растёт.

Описторхоз — самый распространённый биогельминтоз в России: 74,4% всех паразитарных заболеваний этого типа. Природные очаги связаны с бассейнами Оби, Иртыша, Урала, Волги и Камы. Прилегающие регионы считаются зонами повышенного риска.

В Тюменской области за 11 месяцев 2025 года зафиксировано около 780 случаев — 47,85 на 100 тысяч населения. Вирусолог Геннадий Уманский говорит, что официальная статистика отражает лишь часть реальной заболеваемости. Болезнь протекает скрыто, и люди годами не идут к врачу.

В Курганской области только за первый квартал 2026 года уже 51 случай — при том что за весь 2025-й их было 86. Роспотребнадзор напоминает: рыбу нужно жарить не менее 15–20 минут, варить — не менее 20 минут после закипания, пироги с рыбой — запекать не менее часа.

Похожие записи
0
26.03.2026
Новости

Роспотребнадзор назвал город Башкирии с наибольшим числом отравлений наркотическими веществами

скорая помощь
Роспотребнадзор опубликовал статистику отравлений наркотическими веществами в Башкирии за январь–февраль 2026 года.
0
24.03.2026
Здоровье

Уфа возглавила рейтинг отравлений спиртным в Башкирии

бутылки алкоголя в магазине
Роспотребнадзор опубликовал статистику отравлений алкоголем в Башкирии за начало 2026 года. Уфа лидирует по числу пострадавших.
0
23.02.2026
Новости

Уфа возглавила антирейтинг по отравлениям алкоголем в Башкирии за январь

автомобиль скорая помощь
Роспотребнадзор подвел итоги токсикологического мониторинга за январь 2026 года — в республике зафиксировали 59 случаев отравлений спиртным. Уфа лидирует по числу пострадавших.
0
22.02.2026
Здоровье

Клещи пережили зиму под снегом и проснутся раньше: что грозит жителям Башкирии этой весной

клещи в чашке для исследований
Обильные снегопады помогли клещам комфортно перезимовать. Паразиты выйдут из спячки уже в апреле, а их популяция окажется больше обычной. Что делать жителям Уфы и республики — в материале.
0
26.01.2026
Происшествия

В Башкирии половина отравлений наркотиками заканчивается смертью

скорая помощь
В 2025 году в республике зафиксировано 217 случаев отравления наркотиками, 112 из них завершились смертью. Основная часть инцидентов произошла в Уфе.
0
20.01.2026
Здоровье

Заболеваемость гриппом в Башкирии выросла на 14% после праздников

мед, стекает с ложки в стеклянную банку, рядом стоит чашка чая. На размытом заднем плане девушка сидит в кровати на фоне розовой стены
В Башкирии отмечен сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 13,9%. Роспотребнадзор уточнил данные по штаммам и дал рекомендации жителям.
0
25.12.2025
Здоровье

В Уфе врач рассказал об особенностях лечения гонконгского гриппа

кашель у девушки
Заболеваемость гриппом и ОРВИ вышла за рамки эпидемических норм в 17 субъектах страны. В Башкортостане распространяется агрессивный штамм H3N2 («гонконгский грипп»), который отличается тяжелым течением и ранним началом сезона.
