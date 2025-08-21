В Башкирии разгорелся скандал из-за пропавших лекарств

Жители Башкирии заявили о тотальном дефиците жизненно важных лекарств. Врачи отказывают в рецептах, а аптеки пусты. Прокуратура начала проверки.

Жители Башкирии не могут получить жизненно важные препараты, которые положены им по льготе. После многочисленных обращений прокуратура республики начала проверку системы лекарственного обеспечения, сообщили в ведомстве.

20 августа и.о. прокурора республики Евгений Бендовский встретился с пациентами. Люди рассказали о конкретных проблемах: врачи в поликлиниках отказываются выписывать рецепты, врачебные комиссии намеренно затягивают выдачу заключений, а в аптеках нет нужных препаратов в наличии.

На встречу пришли родители детей с тяжелыми заболеваниями и взрослые пациенты, которым требуется дорогостоящее лечение. Всего прокуратура зафиксировала 22 жалобы. Ведомство пообещало, что каждую ситуацию расследуют под особым контролем.

В то же время региональный Минздрав отчитывается о работе. По данным ведомства, только за 19 августа аптечная сеть «Башфармация» обеспечила лекарствами почти 10 тысяч льготников на общую сумму более 39 миллионов рублей.

Сейчас в Башкирии право на льготные лекарства имеют около 754 тысяч человек, и их число постоянно растет. Прокуратуре предстоит выяснить, почему при таких объемах финансирования система дает сбои и люди не могут вовремя получить необходимое лечение.