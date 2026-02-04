В Башкирии рак груди, легких и кожи — в топе онкодиагнозов 2025 года

В 2025 году врачи зафиксировали 15 204 новых случая злокачественных опухолей у жителей региона. Треть диагнозов поставили во время профосмотров — до появления симптомов.
8 718 пациентов узнали о раке на первой или второй стадии. На этих этапах заболевание поддается лечению: шансы на ремиссию превышают 80–90% в зависимости от типа опухоли.
Топ-5 онкодиагнозов
Лидирует рак молочной железы — традиционно самое частое онкозаболевание у женщин в России. Следом идут колоректальный рак (опухоли толстой и прямой кишки), рак предстательной железы у мужчин, рак легкого и новообразования кожи.
Эти пять типов составляют больше половины всех выявленных случаев. Врачи связывают это с возрастом пациентов, образом жизни и экологической обстановкой.
Справка
За пять лет количество онкобольных в Башкортостане выросло на 16%. Рост связывают с улучшением диагностики и увеличением продолжительности жизни — чем старше население, тем выше риск рака.
В регионе действуют программы скрининга: маммография для женщин старше 40 лет, анализы на онкомаркеры и диспансеризация с акцентом на раннее выявление опухолей.