В Башкирии рак груди, легких и кожи — в топе онкодиагнозов 2025 года

Минздрав Башкортостана подвел итоги года: у жителей республики выявили больше 15 тысяч случаев онкологии. Самые частые диагнозы — рак молочной железы, кишечника и простаты. Почти 9 тысяч пациентов узнали о болезни на ранних стадиях.

В 2025 году врачи зафиксировали 15 204 новых случая злокачественных опухолей у жителей региона. Треть диагнозов поставили во время профосмотров — до появления симптомов.

8 718 пациентов узнали о раке на первой или второй стадии. На этих этапах заболевание поддается лечению: шансы на ремиссию превышают 80–90% в зависимости от типа опухоли.

Топ-5 онкодиагнозов

Лидирует рак молочной железы — традиционно самое частое онкозаболевание у женщин в России. Следом идут колоректальный рак (опухоли толстой и прямой кишки), рак предстательной железы у мужчин, рак легкого и новообразования кожи.

Эти пять типов составляют больше половины всех выявленных случаев. Врачи связывают это с возрастом пациентов, образом жизни и экологической обстановкой.

Справка

За пять лет количество онкобольных в Башкортостане выросло на 16%. Рост связывают с улучшением диагностики и увеличением продолжительности жизни — чем старше население, тем выше риск рака.

В регионе действуют программы скрининга: маммография для женщин старше 40 лет, анализы на онкомаркеры и диспансеризация с акцентом на раннее выявление опухолей.