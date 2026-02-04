0
1 час
Здоровье

В Башкирии рак груди, легких и кожи — в топе онкодиагнозов 2025 года

Минздрав Башкортостана подвел итоги года: у жителей республики выявили больше 15 тысяч случаев онкологии. Самые частые диагнозы — рак молочной железы, кишечника и простаты. Почти 9 тысяч пациентов узнали о болезни на ранних стадиях.
врач осматривает рентген снимок
©rutube

В 2025 году врачи зафиксировали 15 204 новых случая злокачественных опухолей у жителей региона. Треть диагнозов поставили во время профосмотров — до появления симптомов.

8 718 пациентов узнали о раке на первой или второй стадии. На этих этапах заболевание поддается лечению: шансы на ремиссию превышают 80–90% в зависимости от типа опухоли.

Топ-5 онкодиагнозов

Лидирует рак молочной железы — традиционно самое частое онкозаболевание у женщин в России. Следом идут колоректальный рак (опухоли толстой и прямой кишки), рак предстательной железы у мужчин, рак легкого и новообразования кожи.

Эти пять типов составляют больше половины всех выявленных случаев. Врачи связывают это с возрастом пациентов, образом жизни и экологической обстановкой.

Справка

За пять лет количество онкобольных в Башкортостане выросло на 16%. Рост связывают с улучшением диагностики и увеличением продолжительности жизни — чем старше население, тем выше риск рака.

В регионе действуют программы скрининга: маммография для женщин старше 40 лет, анализы на онкомаркеры и диспансеризация с акцентом на раннее выявление опухолей.

Похожие записи
0
03.02.2026
Новости

В Башкирии построят новую поликлинику на 600 посещений

врач принимает пациентов онлайн
В Башкирии объявили о начале строительства поликлиники в селе Иглино. Проект, обещанный еще в 2019 году, переходит в активную фазу реализации в 2026 году.
0
03.02.2026
Новости

В Башкирии при диспансеризации у сельчанки выявили рак молочной железы

осмотр у врача
В Башкирии плановый медосмотр помог выявить онкологическое заболевание на ранней стадии у жительницы Туймазинского района
0
03.02.2026
Экономика

Башкирия в середнячках: сколько бензина может купить среднестатистический житель республики

заправочный пистолет в баке автомобиля
Башкортостан занял 43-е место в рейтинге доступности бензина по России. На среднюю зарплату местного жителя можно купить чуть больше тысячи литров АИ-92.
0
03.02.2026
Новости

Башкирия оказалась в топ-3 по преступлениям на пьяную голову: МВД раскрыло статистику

нашивка полиция
МВД России опубликовало статистику преступлений, совершенных в алкогольном опьянении. Башкортостан занял второе место по России.
0
02.02.2026
Здоровье

Минздрав Башкирии сообщил о состоянии детей пострадавших в ДТП в Учалах и Салавате

красный крест на автомобиле скорой помощи
Министр здравоохранения республики рассказал о самочувствии несовершеннолетних, получивших травмы в дорожных авариях в минувшую субботу.
0
02.02.2026
Новости

В Башкирии средняя пенсия выросла до 22 900 рублей: официальные данные СФР

пятитысячные рублевые купюры
По информации ведомства, средняя выплата в республике выросла на 11,3%, достигнув 22 900 рублей. При этом фиксируется разница в доходах трудоустроенных и неработающих граждан.
0
30.01.2026
Дороги и транспорт

Уфа стареет на глазах: средний возраст водителей трамваев достиг 48 лет, троллейбусов — 50 лет

трамвай на маршруте
В МУП «УфаГЭТ» наблюдается старение коллектива: средний возраст водителей составляет 48–50 лет. Предприятию требуется еще 215 сотрудников для закрытия вакансий.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.