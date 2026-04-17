1 час
В Башкирии приняли новый документ по оказанию неотложной помощи

Министерство здравоохранения Башкирии утвердило региональный стандарт неотложной медицинской помощи. Документ разрабатывался с 2024 года и закрепляет единые алгоритмы работы для всех участников службы НМП.
Региональный стандарт неотложной медицинской помощи утверждён в Республике Башкортостан. Документ подписал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. Об этом сообщило ведомство.

Работа над стандартом велась с 2024 года. По словам министра, единый документ позволит ускорить оказание помощи пациентам, снизить нагрузку на участковых терапевтов, унифицировать подходы к диагностике и лечению, а также обеспечить преемственность на всех этапах медицинской помощи. В перспективе это должно повысить её качество и снизить смертность при состояниях, угрожающих жизни.

Стандарт предполагает расширение полномочий дежурного диспетчера. Теперь он будет принимать и сортировать входящие звонки, распределять вызовы между выездными бригадами и контролировать своевременность их работы.

В основе документа — четыре ключевых принципа. Первый — оперативность: помощь должна быть оказана не позднее двух часов с момента вызова. Второй — рациональное распределение нагрузки: часть неотложных обращений будет передаваться в специализированную службу, что освободит время участковых врачей. Третий — универсальность алгоритмов: единые протоколы для всех категорий пациентов. Четвёртый — приоритет безопасности как пациентов, так и медицинского персонала.

Напомним, по данным министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, в 2024 году служба скорой медицинской помощи республики выполнила более миллиона вызовов. 132 148 обращений были переданы из диспетчерской службы скорой помощи в отделения неотложной медицинской помощи поликлиник. Кроме того, за последние три года обеспеченность медицинскими работниками, предоставляющими скорую помощь, выросла на 18%, достигнув показателя 6,58 человека на 10 тысяч населения.

В новогоднюю ночь с 2025 на 2026 год на дежурстве по всей Башкирии находилось 330 бригад скорой медицинской помощи, а диспетчерские службы приняли 1 210 обращений от жителей. Чаще всего поводом для вызова служили сердечные приступы, травмы и случаи внезапной одышки.

Ещё в январе 2023 года министерство здравоохранения Башкирии подготовило проект модернизации республиканской службы скорой медицинской помощи. О его разработке Рахматуллин сообщил на правительственном совещании в Центре управления регионом.

К слову, в апреле 2026 года в Башкирии в рамках акции «Здоровая республика — здоровый регион» запущены «поезда здоровья» — выезды врачей по всей республике с 13 апреля по 8 мая. По информации регионального Минздрава, состав выездных бригад формировался на основе данных о заболеваемости в каждом муниципалитете.

