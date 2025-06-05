В Башкирии появятся «бирки» для диабетиков от очередей за льготными лекарствами

Минздрав Башкирии анонсировал цифровую революцию в получении льготных медикаментов, сообщил в четверг глава ведомства Айрат Рахматуллин. Оперштаб по лекобеспечению решил выделить отдельные талоны для дистанционных консультаций со специалистами высшего звена.

Новшество призвано разорвать порочный круг ожидания. Пациенты смогут быстрее связаться с врачами третьего уровня через телемедицину, что автоматически сократит время до получения заветного рецепта на руки.

Параллельно ведомство наладило телефонный мониторинг больных и выстроило прямую связь между клиниками и аптечными сетями. Цель — отслеживать реальное движение льготных препаратов от склада до пациента.

Особый фокус — на диабетиках, которых в республике насчитывается свыше 150 тысяч человек. Им жизненно необходимы инсулины, тест-полоски, иглы и сопутствующие медикаменты.

Рахматуллин пообещал скорое прибытие третьей за год партии диабетических препаратов и расходников. Поставка должна закрыть потребности больных до завершения третьего квартала 2025-го года.

Как только груз окажется на складах «Башфармации», запустится экстренное распределение по точкам отпуска, заверил министр.

По данным Росстата за первый квартал 2025 года, обеспеченность льготными лекарствами в регионах России составила в среднем 87%, что на 5% выше показателя аналогичного периода 2024-го. Эксперты отмечают, что внедрение телемедицинских технологий становится ключевым трендом оптимизации здравоохранения, подобно тому как в 2020-м пандемия заставила медицину уйти в онлайн.