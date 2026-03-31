В Башкирии построят военный госпиталь за 28 млрд рублей — самый дорогой объект в истории региона

Премьер-министр республики Андрей Назаров сообщил о строительстве нового военного госпиталя на 400 коек. Объём вложений станет рекордным для Башкортостана.

Республика Башкортостан получит военный госпиталь стоимостью 28 млрд рублей — это крупнейший по стоимости проект в истории субъекта. О планах по возведению медучреждения рассказал премьер-министр Назаров, выступая с отчётом перед депутатами Государственного Собрания.

По словам главы правительства, земельный участок уже выбран, а проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы. Госпиталь рассчитан на 400 коек; поликлиника при нём примет до 300 пациентов за смену.

Из 28 млрд рублей общего бюджета проекта региональная казна выделит 3,7 млрд рублей. Остальные средства поступят из федерального бюджета. Строительство планируют завершить в течение двух-трёх лет.

В 2025 году в Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн Башкирии медицинскую помощь получили более 7,3 тысячи бойцов и 520 членов их семей. Ещё около 10 тысяч человек нуждались в психологической помощи и обратились в региональные центры поддержки.

В прошлом году Башкирия направила на поддержку участников СВО 30,8 млрд рублей, а в январе 2026 года глава республики Радий Хабиров поручил создать в правительстве региона Департамент по вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

В октябре 2025 года в Дагестане открылся военный госпиталь на 150 коек: комплекс включает 11 зданий — поликлинику, лечебно-диагностический центр, инфекционное отделение и палатный модуль; в учреждении также работают терапевтическое, хирургическое, стоматологическое и другие отделения.

К слову, бюджет Башкирии на 2026 год принят с дефицитом 22,5 млрд рублей; Хабиров пояснил, что разрыв связан с ростом расходов на противодействие санкциям и поддержку СВО.