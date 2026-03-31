В Башкирии построят военный госпиталь за 28 млрд рублей — самый дорогой объект в истории региона

Премьер-министр республики Андрей Назаров сообщил о строительстве нового военного госпиталя на 400 коек. Объём вложений станет рекордным для Башкортостана.
Республика Башкортостан получит военный госпиталь стоимостью 28 млрд рублей — это крупнейший по стоимости проект в истории субъекта. О планах по возведению медучреждения рассказал премьер-министр Назаров, выступая с отчётом перед депутатами Государственного Собрания.

По словам главы правительства, земельный участок уже выбран, а проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы. Госпиталь рассчитан на 400 коек; поликлиника при нём примет до 300 пациентов за смену.

Из 28 млрд рублей общего бюджета проекта региональная казна выделит 3,7 млрд рублей. Остальные средства поступят из федерального бюджета. Строительство планируют завершить в течение двух-трёх лет.

В 2025 году в Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн Башкирии медицинскую помощь получили более 7,3 тысячи бойцов и 520 членов их семей. Ещё около 10 тысяч человек нуждались в психологической помощи и обратились в региональные центры поддержки.

В прошлом году Башкирия направила на поддержку участников СВО 30,8 млрд рублей, а в январе 2026 года глава республики Радий Хабиров поручил создать в правительстве региона Департамент по вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

В октябре 2025 года в Дагестане открылся военный госпиталь на 150 коек: комплекс включает 11 зданий — поликлинику, лечебно-диагностический центр, инфекционное отделение и палатный модуль; в учреждении также работают терапевтическое, хирургическое, стоматологическое и другие отделения.

К слову, бюджет Башкирии на 2026 год принят с дефицитом 22,5 млрд рублей; Хабиров пояснил, что разрыв связан с ростом расходов на противодействие санкциям и поддержку СВО.

Похожие записи
0
09.11.2025
Новости

В одном из городов Башкирии появится новый крупный центр развлечений

бассейн
В Салавате планируют построить современный многофункциональный центр, который объединит досуг, развлечения и деловые мероприятия. Двухэтажное здание планируется возвести до конца 2028 года.
0
06.09.2025
Экономика

Власти Башкирии привлекли 13,5 млрд рублей на развитие Зауфимья

радий хабиров
Власти Башкирии получили почти 13,5 млрд рублей на развитие Зауфимья. На эти деньги там с нуля создадут инфраструктуру и построят новый жилой район.
0
05.09.2025
Дороги и транспорт

Прокуратура предостерегла подрядчика о срыве дорожных работ в Уфе

проверка прокуратуры
Подрядчик «Дортрансстрой» не успевает сдать улицы Генерала Кусимова и Мечтателей в уфимской Дёме. Прокуратура выписала предупреждение. Под угрозой транспортная артерия для новых микрорайонов.
0
21.08.2025
Новости

Вице-премьер Башкирии рассказал о срыве сроков строительства двух поликлиник из-за нехватки рабочих

чиновники обсуждают проект строительства
В Башкирии срывают сдачу двух поликлиник. Власти говорят о нехватке рабочих, а местные уверены: подрядчики просто не хотят платить нормальные деньги.
0
31.03.2026
Спорт

Хрипунов оформил хет-трик: «Автомобилист» разгромил «Салават» в пятом матче плей-офф – 5:2

хоккеисты
Уфимцы проиграли в Екатеринбурге 2:5 — счёт в серии сравнялся почти до паритета. Шестой матч пройдёт в Уфе 2 апреля.
