В Башкирии подвели итоги диспансеризации за первые три месяца 2026 года

Минздрав Башкирии опубликовал итоги диспансеризации за январь–март 2026 года: медобследование прошли более 435 тысяч жителей республики.

По данным Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, с января по март 2026 года комплексную диспансеризацию в регионе прошли 435 184 человека. Профилактический осмотр за тот же период охватил 51 136 жителей.

Работающие граждане вправе получить освобождение от работы с сохранением зарплаты на время прохождения обследования. Первый этап диспансеризации доступен жителям отдалённых населённых пунктов через мобильные медицинские комплексы — «Поезда здоровья». Сельские жители также могут пройти обследование на базе местных фельдшерско-акушерских пунктов.

В 2026 году республика планирует охватить диспансеризацией и профилактическими осмотрами 1,86 миллиона жителей.

В этом году программу диспансеризации дополнил новый скрининг для выявления рисков ранних инфарктов. По обновлённой программе государственных гарантий, пациенты 18–40 лет теперь могут однократно сдать анализ на липопротеид (а) — показатель для ранней диагностики семейной гиперхолестеринемии. По словам регионального министра здравоохранения, скрининг сердечно-сосудистых заболеваний в Башкирии в 2025 году позволил выявить 719 случаев этого заболевания.

С 13 апреля в республике стартовала акция «Поезда здоровья» — бригады врачей с оборудованием отправились с территории РКБ имени Куватова. Министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин добавил, что вместе с врачами в поездки отправятся студенты старших курсов медицинских колледжей.

В 2025 году в рамках промышленной диспансеризации Башкирия планировала обследовать около 162 тысяч работников, а за первые пять месяцев осмотр прошли более 68 тысяч человек. В «Поездах здоровья» за тот же период побывали почти 72 тысячи жителей республики.