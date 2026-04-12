В Башкирии подвели итоги диспансеризации за первые три месяца 2026 года

Минздрав Башкирии опубликовал итоги диспансеризации за январь–март 2026 года: медобследование прошли более 435 тысяч жителей республики.
По данным Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, с января по март 2026 года комплексную диспансеризацию в регионе прошли 435 184 человека. Профилактический осмотр за тот же период охватил 51 136 жителей.

Работающие граждане вправе получить освобождение от работы с сохранением зарплаты на время прохождения обследования. Первый этап диспансеризации доступен жителям отдалённых населённых пунктов через мобильные медицинские комплексы — «Поезда здоровья». Сельские жители также могут пройти обследование на базе местных фельдшерско-акушерских пунктов.

В 2026 году республика планирует охватить диспансеризацией и профилактическими осмотрами 1,86 миллиона жителей.

В этом году программу диспансеризации дополнил новый скрининг для выявления рисков ранних инфарктов. По обновлённой программе государственных гарантий, пациенты 18–40 лет теперь могут однократно сдать анализ на липопротеид (а) — показатель для ранней диагностики семейной гиперхолестеринемии. По словам регионального министра здравоохранения, скрининг сердечно-сосудистых заболеваний в Башкирии в 2025 году позволил выявить 719 случаев этого заболевания.

С 13 апреля в республике стартовала акция «Поезда здоровья» — бригады врачей с оборудованием отправились с территории РКБ имени Куватова. Министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин добавил, что вместе с врачами в поездки отправятся студенты старших курсов медицинских колледжей.

В 2025 году в рамках промышленной диспансеризации Башкирия планировала обследовать около 162 тысяч работников, а за первые пять месяцев осмотр прошли более 68 тысяч человек. В «Поездах здоровья» за тот же период побывали почти 72 тысячи жителей республики.

02.04.2026
В Башкирии хирурги впервые удалили пупочный свищ с незаращением урахуса у 18-летней пациентки

Операцию, которую прежде проводили только в республиканских клиниках, освоили в Сибайской городской больнице.
31.03.2026
«Цикада» не добралась до России: эпидемиолог из Башкирии оценил угрозу нового штамма COVID-19

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Башкирии прокомментировал распространение коронавируса BA.3.2, известного как «Цикада». По его словам, оснований для тревоги нет — в России этот подвид пока не выявлен.
30.03.2026
Хирурги в Ишимбае извлекли осколок у участника СВО — он перенёс уже пять операций

Хирурги Ишимбайской больницы в пятый раз прооперировали 45-летнего участника СВО, удалив очередной осколок. На лечении военнослужащий получил медаль Жукова.
30.03.2026
Минздрав Башкирии подготовил новый регламент оказания акушерско-гинекологической помощи

Минздрав Башкирии опубликовал проект приказа, который заменит действующий регламент акушерско-гинекологической помощи. Документ вводит трёхуровневую систему маршрутизации пациенток и устанавливает жёсткие
12.03.2026
Стало известно, сколько алкоголя пьют в Башкирии и как регион выглядит на фоне России

Министерство здравоохранения опубликовало данные о потреблении алкоголя в регионах за февраль 2026 года — Башкортостан оказался чуть ниже среднероссийского показателя.
10.03.2026
В Башкирии запустили производство лиофилизированной плазмы

Республиканская станция переливания крови в Уфе запустила производство лиофилизированной плазмы. В 2026 году планируется выпустить 3500 доз препарата для экстренной помощи.
06.03.2026
В Башкирии изменили правила выдачи препаратов для ВИЧ-инфицированных

Минздрав республики подготовил новый порядок лекарственного обеспечения пациентов с ВИЧ и гепатитами — документ вынесен на общественное обсуждение.
04.03.2026
Весила меньше полкило: в Уфе врачи спасли крошечную новорождённую

В Городском перинатальном центре Уфы выходили девочку, родившуюся с экстремально низким весом 490 граммов. Малышка уже дышит самостоятельно и набрала вес до 1600 граммов.
