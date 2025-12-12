0
1 час
Здоровье

В Башкирии пенсионерке удалили крупное новообразование на голове

В Бирской центральной районной больнице медики удалили крупное доброкачественное новообразование. Пациенткой стала 77-летняя жительница города, которая обратилась к хирургам после многолетнего дискомфорта, сообщили в региональном Минздраве.
новообразование на голове
©Минздрав Башкирии

Новообразование появилось на волосистой части головы около десяти лет назад. Изначально небольшое уплотнение со временем значительно увеличилось в размерах. По словам женщины, нарост мешал ей спать, расчесывать волосы и носить головные уборы.

К моменту обращения в больницу размеры образования достигли 18 на 15 сантиметров. Врачи диагностировали гигантскую триходермальную кисту сальной железы, или атерому. Гистологическое исследование подтвердило доброкачественный характер опухоли.

В ходе операции хирурги провели иссечение кисты вместе с ее капсулой и наложили косметические швы. В настоящее время пациентка восстанавливается после вмешательства и готовится к выписке из стационара.

Ранее в уфимской городской больнице № 13 хирурги прооперировали 74-летнюю пациентку с крупной злокачественной опухолью в брюшной полости. Врачи провели сложное вмешательство для удаления новообразования.

В Москве также был зафиксирован случай удаления гигантской опухоли. Врачи больницы имени Юдина провели операцию пациентке с новообразованием яичника весом 30 килограммов. Женщина не посещала гинеколога в течение 15 лет и обратилась за помощью из-за сильного увеличения живота и затрудненного дыхания. Операция завершилась успешно.

Похожие записи
-1
12.11.2025
Новости

В башкирском Бирске выбрали нового мэра — им стал бывший транспортник

Юрий Иванов
В Бирске назначили нового градоначальника после полугодового простоя. Кресло занял Юрий Иванов, ранее руководивший филиалом «Башавтотранса» и исполнявший обязанности мэра с сентября.
0
10.11.2025
Здоровье

Санавиация Башкирии доставила в Уфу сложную пациентку

вертолет санавиации
Санавиация Башкирии экстренно доставила в Уфу женщину на 33-й неделе беременности. У пациентки был гестационный диабет, гипертония и рубец на матке.
0
09.11.2025
Происшествия

Целый город в Башкирии рискует остаться без воды из-за аварии

вода течет из крана
В башкирском Бирске готовятся к возможному отключению водоснабжения. Причина — авария на линии электропередач. Глава района Павел Трапезников попросил жителей заранее сделать запасы воды.
0
01.11.2025
Криминал

В Башкирии утвердили обвинение по громкому делу экс-мэра Бирска

виктория бурдина
Бывшая глава администрации Бирска Виктория Бурдина предстанет перед судом. Её обвиняют в коррупции и махинациях с историческим зданием.
0
31.10.2025
Происшествия

От удара кувалдой: в глаз уфимцу попал осколок железа размером 3×2 мм

врачи офтальмологи
40-летний уфимец работал во дворе с кувалдой и пренебрёг защитными очками. Металлический осколок отлетел прямо в глаз. Врачи 8-й больницы провели сложнейшую операцию и сумели спасти ему зрение.
1
28.10.2025
Жизнь

Сбросила 45 килограммов за 7 месяцев: врачи в Уфе тревожатся за Башкирскую домохозяйку

башкирская домохозяйка на приеме у врача
Уфимская блогерша Миляуша Шайхлисламова задумала пластическую операцию на лице, но врачи опасаются: слишком активное похудение после резекции желудка. Дата операции висит на волоске.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.