В Башкирии пенсионерке удалили крупное новообразование на голове

В Бирской центральной районной больнице медики удалили крупное доброкачественное новообразование. Пациенткой стала 77-летняя жительница города, которая обратилась к хирургам после многолетнего дискомфорта, сообщили в региональном Минздраве.

Новообразование появилось на волосистой части головы около десяти лет назад. Изначально небольшое уплотнение со временем значительно увеличилось в размерах. По словам женщины, нарост мешал ей спать, расчесывать волосы и носить головные уборы.

К моменту обращения в больницу размеры образования достигли 18 на 15 сантиметров. Врачи диагностировали гигантскую триходермальную кисту сальной железы, или атерому. Гистологическое исследование подтвердило доброкачественный характер опухоли.

В ходе операции хирурги провели иссечение кисты вместе с ее капсулой и наложили косметические швы. В настоящее время пациентка восстанавливается после вмешательства и готовится к выписке из стационара.

Ранее в уфимской городской больнице № 13 хирурги прооперировали 74-летнюю пациентку с крупной злокачественной опухолью в брюшной полости. Врачи провели сложное вмешательство для удаления новообразования.

В Москве также был зафиксирован случай удаления гигантской опухоли. Врачи больницы имени Юдина провели операцию пациентке с новообразованием яичника весом 30 килограммов. Женщина не посещала гинеколога в течение 15 лет и обратилась за помощью из-за сильного увеличения живота и затрудненного дыхания. Операция завершилась успешно.