В Башкирии не ждут новой волны ковида, но вакцины уже закупили

Пока в Гонконге и Сингапуре паникуют из-за новой волны ковида, в Башкирии спокойно потягивают чай с мёдом. Минздрав республики уверен — никакого обострения ситуации с COVID-19 в этом сезоне не будет.

По словам чиновников, нынешний вирус не страшнее других вариантов «короны», которые уже гуляют среди населения. Даже ВОЗ, которая обычно любит нагонять жути, оценивает риски как «низкие».

«Нет никаких признаков того, что циркулирующие варианты стали более заразными и вызывают тяжелые случаи, чем во время пандемии», — заявили в министерстве здравоохранения Башкирии.

А если вдруг что — у республики всё готово: и масочный режим вернуть могут, и дезинфекцию организовать, и больных по домам разогнать. На всякий случай закупили 3 тысячи доз «Спутника Лайт» — будут колоть пенсионерам, «хроникам» и тем, кто умудрился не переболеть и не привиться за все эти годы.

Похоже, ковид уже не тот — раньше на него тратили миллиарды, а теперь хватает и трёх тысяч вакцин на всю республику. Видимо, иммунитет у чиновников не только к вирусам, но и к панике крепкий.