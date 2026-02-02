0
8 часов
Здоровье

В Башкирии назвали топ онкозаболеваний, выявленных в 2025 году

В Башкортостане подвели итоги профилактических осмотров 2025 года, выявив наиболее распространенные виды рака среди населения.
специалист проводит анализ
©коллаж Ньюс-Баш

В Башкортостане по итогам профилактических осмотров 2025 года выявлено 2 390 случаев онкологических заболеваний. Наиболее распространенными стали опухоли трахеи, бронхов и легких, сообщает издание ufacitynews.

Медицинские осмотры прошли более 1,8 миллиона жителей республики. Среди выявленных онкологических заболеваний лидируют рак легких (173 случая), новообразования головы и шеи (67 случаев) и рак пищевода (45 случаев).

По данным Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики (РЦОЗиМП), 46,2% новых случаев рака были обнаружены на ранних стадиях (первой и второй), что значительно повышает шансы на успешное лечение.

На учете в онкологических диспансерах региона состоит 105 931 пациент. За последние пять лет общее число онкобольных в Башкирии увеличилось на 16%.

Специалисты РЦОЗиМП подчеркивают важность диспансеризации и онкоскринингов для раннего выявления заболеваний. Эти мероприятия позволяют обнаружить рак на бессимптомной стадии или выявить предраковые состояния.

В рамках диспансеризации проводятся скрининги на распространенные виды рака, включая рак шейки матки и молочных желез у женщин, рак предстательной железы у мужчин, а также обследования желудочно-кишечного тракта и кожи. Уточняющие исследования назначаются по показаниям.

Для профилактики онкологических заболеваний врачи рекомендуют вести здоровый образ жизни, включая правильное питание, физическую активность, контроль веса, управление стрессом и достаточный сон. Также важно избегать чрезмерного воздействия солнечных лучей.

