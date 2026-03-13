В Башкирии назвали районы, где опасно гулять без прививки от клещей

Роспотребнадзор опубликовал список эндемичных территорий на 2026 год. В Башкирии в перечне оказались 42 муниципалитета — жителям рекомендуют привиться заранее.

Федеральная служба включила 42 территории Башкортостана в перечень эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту на 2026 год. Список составлен по данным наблюдений за прошлый сезон и разослан в регионы для планирования профилактических мероприятий.

Среди опасных районов — Абзелиловский, Альшеевский, Аскинский, Белорецкий, Бирский, Благовещенский, Дуванский, Иглинский, Ишимбайский, Караидельский, Стерлитамакский, Уфимский, Учалинский, Янаульский и другие. Жителям и гостям этих муниципалитетов рекомендуют пройти вакцинацию, а в местах массового отдыха — провести акарицидные обработки.

Когда прививаться и почему важно успеть до апреля

В ведомстве рекомендуют позаботиться о прививке заблаговременно — до старта сезона активности клещей, который начинается с приходом тепла. Одиннадцать субъектов РФ признаны полностью эндемичными, в их числе — граничащие с Башкирией Пермский край и Свердловская область.

Перечень эндемичных территорий по клещевому энцефалиту Роспотребнадзор обновляет ежегодно. В Башкирии число таких районов стабильно составляет 42 из 68 муниципалитетов — эта цифра фигурирует как минимум с 2023 года. В пресс-службе ведомства по РБ ранее указывали, что прививки в обязательном порядке делают людям, работающим в природных очагах — геологам, топографам, лесникам, а также жителям эндемичных территорий.

9517 укушенных в 2025 году: статистика по Башкирии

По данным управления Роспотребнадзора по РБ, в 2025 году в республике зарегистрировано 14 случаев клещевого энцефалита и 24 случая боррелиоза. Всего от укусов клещей за эпидсезон 2025 года пострадали 9517 человек, из них 3415 — дети. В 2024 году число пострадавших составляло свыше 8289 человек, а случаев энцефалита — 19. В 2022 году зафиксировано 28 случаев энцефалита, в 2021-м — 16. Число заболевших снижается, однако обращений из-за укусов становится больше.

Когда начнётся сезон клещей в Башкирии в 2026 году

Сезон активности клещей в Башкирии в 2026 году начнётся ориентировочно с апреля, пик придётся на май–июнь, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Что делать при укусе клеща и где привиться в Уфе

При обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться в травмпункт или поликлинику по месту жительства для удаления паразита и отправки его на исследование. Бесплатную вакцинацию проводят в поликлиниках по месту жительства; также прививку можно сделать в платных клиниках Уфы.

Ежегодно в эпидсезон за медицинской помощью после укусов клещей обращаются от 10 до 20 тысяч жителей республики.