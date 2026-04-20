В Башкирии назвали район с наибольшей заболеваемостью раком

В 2024 году заболеваемость злокачественными новообразованиями в Башкирии выросла на 4,6%. Самый высокий показатель зафиксирован в Альшеевском районе, самый низкий — в Хайбуллинском.

Показатель онкологической заболеваемости в Башкирии по итогам 2024 года составил 373,4 случая на 100 тысяч жителей — это на 4,6% выше уровня предыдущего года. Цифры содержатся в материалах к республиканской программе по укреплению здоровья населения на 2026–2030 годы, которую утвердило правительство региона.

Ситуация по территориям заметно различается. Наиболее благополучным по этому показателю оказался Хайбуллинский район — 205,1 случая на 100 тысяч человек. Хуже всего дела обстоят в Альшеевском районе: там зафиксированы 557,2 случая на каждые 100 тысяч жителей — почти втрое выше хайбуллинского уровня.

За десять лет — с 2015 по 2024 год — заболеваемость онкологией в Башкирии выросла в целом на 16,1%. При этом среди женщин прирост составил 20,6%, среди мужчин — 10,2%.

По данным Минздрава Башкирии, Альшеевский район входил в число наиболее неблагополучных по онкозаболеваемости и в 2022 году — тогда он фигурировал в числе лидеров по числу выявленных злокачественных новообразований наряду с Буздякским, Бижбулякским, Балтачевским, Чекмагушевским и Кушнаренковским районами.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в 2025 году на лечение онкологических заболеваний в стране направят почти 390 миллиардов рублей, из которых 140 миллиардов — в рамках нацпроекта «Здравоохранение», остальное — средства обязательного медицинского страхования.