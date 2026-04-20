0
10 часов
Здоровье

В Башкирии назвали район с наибольшей заболеваемостью раком

В 2024 году заболеваемость злокачественными новообразованиями в Башкирии выросла на 4,6%. Самый высокий показатель зафиксирован в Альшеевском районе, самый низкий — в Хайбуллинском.
пробирки с биоматериалом
©Imagen

Показатель онкологической заболеваемости в Башкирии по итогам 2024 года составил 373,4 случая на 100 тысяч жителей — это на 4,6% выше уровня предыдущего года. Цифры содержатся в материалах к республиканской программе по укреплению здоровья населения на 2026–2030 годы, которую утвердило правительство региона.

Ситуация по территориям заметно различается. Наиболее благополучным по этому показателю оказался Хайбуллинский район — 205,1 случая на 100 тысяч человек. Хуже всего дела обстоят в Альшеевском районе: там зафиксированы 557,2 случая на каждые 100 тысяч жителей — почти втрое выше хайбуллинского уровня.

За десять лет — с 2015 по 2024 год — заболеваемость онкологией в Башкирии выросла в целом на 16,1%. При этом среди женщин прирост составил 20,6%, среди мужчин — 10,2%.

По данным Минздрава Башкирии, Альшеевский район входил в число наиболее неблагополучных по онкозаболеваемости и в 2022 году — тогда он фигурировал в числе лидеров по числу выявленных злокачественных новообразований наряду с Буздякским, Бижбулякским, Балтачевским, Чекмагушевским и Кушнаренковским районами.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в 2025 году на лечение онкологических заболеваний в стране направят почти 390 миллиардов рублей, из которых 140 миллиардов — в рамках нацпроекта «Здравоохранение», остальное — средства обязательного медицинского страхования.

0
17.04.2026
Здоровье

В Башкирии приняли новый документ по оказанию неотложной помощи

сумка скорой помощи
Министерство здравоохранения Башкирии утвердило региональный стандарт неотложной медицинской помощи. Документ разрабатывался с 2024 года и закрепляет единые алгоритмы работы для всех участников службы НМП.
0
16.04.2026
Новости

В Башкирии назвали районы, где умирают чаще всего

люди идут по улице города
Правительство Башкирии утвердило программу здоровьесбережения на 2026–2030 годы. В сопроводительных документах раскрыта статистика смертности по районам за 2024 год — с рейтингом худших и лучших муниципалитетов.
0
15.04.2026
Новости

Башкирия вошла в топ-4 регионов по числу похоронных организаций

православный крест на фоне леса
По итогам 2025 года в Башкирии насчитывается 366 похоронных организаций — это четвёртое место в России и первое в Приволжском федеральном округе.
0
12.04.2026
Здоровье

В Башкирии подвели итоги диспансеризации за первые три месяца 2026 года

забор крови у пациента
Минздрав Башкирии опубликовал итоги диспансеризации за январь–март 2026 года: медобследование прошли более 435 тысяч жителей республики.
0
07.04.2026
Новости

В Башкирии назвали отрасли с зарплатой выше 100 тысяч рублей

кошелек с пятитысячными купюрами
Башкортостанстат опубликовал данные о среднемесячных зарплатах по отраслям за январь 2026 года. В тройке лидеров — добыча полезных ископаемых, IT и финансы. Меньше всех получают работники общепита и гостиниц.
0
06.04.2026
Дороги и транспорт

В Башкирии подешевели новые автомобили

автомобили стоят в ряд
По итогам марта 2026 года средняя стоимость нового автомобиля в Башкирии снизилась на 15,5% — до 2,3 млн рублей. Сильнее всего упали цены на Omoda C7, Solaris HC и Tank 300.
0
02.04.2026
Здоровье

В Башкирии хирурги впервые удалили пупочный свищ с незаращением урахуса у 18-летней пациентки

врачи проводят операцию
Операцию, которую прежде проводили только в республиканских клиниках, освоили в Сибайской городской больнице.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.