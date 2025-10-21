В Башкирии материнская смертность достигла рекордно низкого уровня

Врачи республики смогли почти полностью победить материнскую смертность. Всего одна трагедия за 2024 год против 14 в пик ковида. Рассказываем, как им это удалось.

Минздрав Башкирии сообщил, что материнская смертность в республике сократилась до минимальных значений: в 2024 году скончалась только одна женщина во время родов. Это самый низкий показатель за последние годы.

Динамика последних лет

Статистика показывает значительные колебания показателей материнской смертности. В 2020 году при родах погибли семь женщин, в 2021 году число случаев удвоилось до 14, что совпало с пиком пандемии COVID-19. В 2022 и 2023 годах показатель снизился до трех смертельных случаев ежегодно, а в 2024 году зафиксирован исторический минимум — всего один случай.

Если рассматривать показатели на 100 000 родившихся живыми, то в 2020 году материнская смертность в Башкирии составила 17,0, в 2021 году резко выросла до 33,1 (при среднероссийском уровне 34,5), а в 2022 году снизилась до 5,5. Для сравнения: средний показатель по России в 2022 году составил 13,0.

Что помогло улучшить ситуацию

Снижение материнской смертности стало результатом комплексных мер Минздрава республики. Власти внедрили современные технологии выхаживания новорожденных, укрепили материально-техническую базу перинатальных центров и организовали своевременную госпитализацию беременных женщин группы риска в специализированные учреждения. Самые сложные роды проводятся в стационарах III уровня: Республиканском клиническом перинатальном центре, РКБ имени Куватова и Городском клиническом перинатальном центре Уфы.

В 2024 году Башкирия достигла показателя младенческой смертности 3,9 промилле, что на 32% ниже, чем пять лет назад. Федеральный Минздрав отметил успехи республики и предложил распространить региональные практики на всю страну. Однако общая демографическая ситуация в регионе остается сложной: в 2024 году родилось около 32 968 детей, что на 6,8% меньше предыдущего года, а коэффициент фертильности снизился до 1,352.