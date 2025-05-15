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В Башкирии клонировали главврача

©Минздрав Башкирии

В Стерлитамаке научились клонировать людей! Ну, почти. Минздрав Башкирии сегодня отчитался о революционном эксперименте — в городской больнице № 1 появились «двойники» главного врача.

Нет, это не генетические копии в лабораториях — а консультанты с бейджиками «Главный врач». Такие живые навигаторы по больничным коридорам. Встречают пациентов у входа, объясняют куда идти и что делать, чтобы не пропасть в очереди к терапевту.

консультант главврач
©Минздрав Башкирии

Кроме «клонов» запустили «горячую линию главврача» и даже модный QR-код для обратной связи — чтобы пожилые пациенты могли пожаловаться на грубость регистратуры прямо со смартфона.

Если эксперимент сработает, «двойников» начнут распространять по всей республике.

Интересно, а если «клону» нагрубить — это считается оскорблением настоящего главврача или нет? Вот бы еще врачей самих клонировать, а то к неврологу запись на два месяца вперед.

Стерлитамак
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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