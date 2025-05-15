В Стерлитамаке научились клонировать людей! Ну, почти. Минздрав Башкирии сегодня отчитался о революционном эксперименте — в городской больнице № 1 появились «двойники» главного врача.

Нет, это не генетические копии в лабораториях — а консультанты с бейджиками «Главный врач». Такие живые навигаторы по больничным коридорам. Встречают пациентов у входа, объясняют куда идти и что делать, чтобы не пропасть в очереди к терапевту.

Кроме «клонов» запустили «горячую линию главврача» и даже модный QR-код для обратной связи — чтобы пожилые пациенты могли пожаловаться на грубость регистратуры прямо со смартфона.

Если эксперимент сработает, «двойников» начнут распространять по всей республике.

Интересно, а если «клону» нагрубить — это считается оскорблением настоящего главврача или нет? Вот бы еще врачей самих клонировать, а то к неврологу запись на два месяца вперед.