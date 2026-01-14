0
30 минут
Здоровье

В Башкирии к 2030 году могут появиться семь площадок для санавиации

Республиканский Минздрав подготовил проект стратегии развития санитарной авиации. Документ предусматривает оборудование вертолётных площадок в Уфе, Стерлитамаке, Белорецке и других городах.
вертолет санавиации
©https://t.me/radiyhabirov

Министерство здравоохранения республики подготовило стратегию развития санитарной авиации. Ведомство планирует оборудовать места для посадки вертолетов в Уфе, Стерлитамаке и еще пяти муниципалитетах. Это позволит быстрее доставлять тяжелых пациентов в профильные центры. Об этом сообщает РБК Уфа со ссылкой на проект документа.

Содержание
  1. Где появятся площадки
  2. Зачем это нужно
  3. Кто и на чем летает

Где появятся площадки

Согласно проекту, новые взлетные полосы построят непосредственно возле медицинских учреждений:

  • Уфа: при ожоговом центре ГКБ № 18;
  • Стерлитамак, Белорецк, Нефтекамск, Октябрьский: при городских больницах;
  • Месягутово и Аскино: при районных медучреждениях.

Сейчас в республике работает одна специализированная площадка — на территории Республиканского перинатального центра в Уфе. Остальные рейсы принимают в аэропорту «Уфа» (20 км от города) или на бывших аэродромах в Белорецке, Нефтекамске, Октябрьском, Сибае и Стерлитамаке.

Зачем это нужно

Цель стратегии — к 2030 году доставлять 91% экстренных пациентов в стационар в течение первых суток. Минздрав планирует эвакуировать вертолетом минимум 111 человек ежегодно.

Врачи санавиации работают с тяжелыми случаями. Например, в декабре 2025 года вертолет доставил в Уфу 4-летнего ребенка с гиповолемическим шоком и 66-летнего мужчину с болезнью легких.

В составе бригад круглосуточно дежурят:

  • хирурги (общие, торакальные, нейро-, сосудистые);
  • реаниматологи и анестезиологи;
  • узкие специалисты (урологи, гематологи, комбустиологи).

Кто и на чем летает

В парке санавиации — один вертолет «Ансат». С 2023 года его обслуживает АО «Национальная служба санитарной авиации» (ранее летала компания «РусАвиа»).

Количество вылетов растет:

  • 2022 год: 52 вылета;
  • 2023 год: 139 вылетов;
  • 2024 год: 160 вылетов;
  • 2025 год: 174 вылета (плюс 1158 выездов наземным транспортом).

Развитие службы идет по федеральному проекту «Совершенствование экстренной медицинской помощи». На него выделено 19,7 млрд рублей в 2025 году и около 15 млрд рублей в 2026 году.

Похожие записи
0
14.01.2026
Здоровье

Минздрав Башкирии включил новый анализ в программу диспансеризации на 2026 год

забор крови у пациента
В программу госгарантий включили анализ на липопротеид (а) для пациентов 18–40 лет. Это позволит выявлять скрытые риски инфарктов на ранней стадии.
0
09.01.2026
Здоровье

Минздрав Башкирии опубликовал данные по абортам за 11 месяцев 2025 года

беременная женина сидит на подоконнике
За 11 месяцев 2025 года в республике проведено 7083 процедуры прерывания беременности. Показатель на тысячу женщин фертильного возраста составил 7,6.
0
06.01.2026
Здоровье

Минздрав Башкирии раскрыл данные по рождаемости за 2025 год

беременная женина сидит на подоконнике
По данным главы регионального минздрава, за 11 месяцев 2025 года в Башкортостане родилось 27 574 ребенка — это ниже прогнозов властей. При этом младенческая смертность упала до 3,2 промилле, что стало историческим минимумом для республики.
1
31.12.2025
Здоровье

В Уфе окончательно закрыли роддом №8 из-за ветхости здания

беременная женина сидит на подоконнике
Роддом №8 в Черниковке официально прекратил работу. Здание 1956 года постройки признали непригодным для современных медицинских стандартов, а рожениц перенаправили в Городской перинатальный центр.
0
26.12.2025
Здоровье

Минздрав Башкирии предложил новый порядок донорства и трансплантации органов

врачи на операции
Минздрав республики разработал единый регламент для всех этапов пересадки — от изъятия органов до самой операции. Документ закрепит список больниц, которым разрешено работать с донорами.
0
19.12.2025
Здоровье

Минздрав Башкирии утвердил график работы поликлиник в новогодние праздники

фойе поликлиники
Министерство здравоохранения республики опубликовало расписание приема врачей с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
0
13.12.2025
Происшествия

В Уфе выписали подростка, прыгнувшего вместе с подругой в реку Белую после кражи

автомобиль реанимации
Медики выписали 17-летнего юношу, который 3 декабря проплыл более километра по ледяной реке Белой в Уфе. Об этом 12 декабря сообщили в Минздраве Башкирии.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.