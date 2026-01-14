В Башкирии к 2030 году могут появиться семь площадок для санавиации

Республиканский Минздрав подготовил проект стратегии развития санитарной авиации. Документ предусматривает оборудование вертолётных площадок в Уфе, Стерлитамаке, Белорецке и других городах.

Министерство здравоохранения республики подготовило стратегию развития санитарной авиации. Ведомство планирует оборудовать места для посадки вертолетов в Уфе, Стерлитамаке и еще пяти муниципалитетах. Это позволит быстрее доставлять тяжелых пациентов в профильные центры. Об этом сообщает РБК Уфа со ссылкой на проект документа.

Где появятся площадки

Согласно проекту, новые взлетные полосы построят непосредственно возле медицинских учреждений:

Уфа : при ожоговом центре ГКБ № 18;

: при ожоговом центре ГКБ № 18; Стерлитамак, Белорецк, Нефтекамск, Октябрьский : при городских больницах;

: при городских больницах; Месягутово и Аскино: при районных медучреждениях.

Сейчас в республике работает одна специализированная площадка — на территории Республиканского перинатального центра в Уфе. Остальные рейсы принимают в аэропорту «Уфа» (20 км от города) или на бывших аэродромах в Белорецке, Нефтекамске, Октябрьском, Сибае и Стерлитамаке.

Зачем это нужно

Цель стратегии — к 2030 году доставлять 91% экстренных пациентов в стационар в течение первых суток. Минздрав планирует эвакуировать вертолетом минимум 111 человек ежегодно.

Врачи санавиации работают с тяжелыми случаями. Например, в декабре 2025 года вертолет доставил в Уфу 4-летнего ребенка с гиповолемическим шоком и 66-летнего мужчину с болезнью легких.

В составе бригад круглосуточно дежурят:

хирурги (общие, торакальные, нейро-, сосудистые);

реаниматологи и анестезиологи;

узкие специалисты (урологи, гематологи, комбустиологи).

Кто и на чем летает

В парке санавиации — один вертолет «Ансат». С 2023 года его обслуживает АО «Национальная служба санитарной авиации» (ранее летала компания «РусАвиа»).

Количество вылетов растет:

2022 год : 52 вылета;

: 52 вылета; 2023 год : 139 вылетов;

: 139 вылетов; 2024 год : 160 вылетов;

: 160 вылетов; 2025 год: 174 вылета (плюс 1158 выездов наземным транспортом).

Развитие службы идет по федеральному проекту «Совершенствование экстренной медицинской помощи». На него выделено 19,7 млрд рублей в 2025 году и около 15 млрд рублей в 2026 году.