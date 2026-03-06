В Башкирии изменили правила выдачи препаратов для ВИЧ-инфицированных

Минздрав республики подготовил новый порядок лекарственного обеспечения пациентов с ВИЧ и гепатитами — документ вынесен на общественное обсуждение.

В Башкирии готовится к утверждению новый регламент лекарственного обеспечения граждан с ВИЧ-инфекцией, включая случаи её сочетания с гепатитами В и С. Министерство здравоохранения республики разработало соответствующий проект приказа, который в настоящее время проходит стадию публичных консультаций.

Документ регулирует механизм получения пациентами бесплатных антивирусных препаратов, приобретаемых за счёт федерального бюджета. Действовавшие с 2020 года нормы после вступления приказа в силу будут признаны недействительными.

В новом регламенте зафиксированы зоны ответственности каждого участника цепочки — начиная с закупки медикаментов и заканчивая их выдачей в медучреждениях. В числе ключевых структур, задействованных в процессе: Республиканский центр СПИДа, аптеки, стационары и профильное ведомство, отвечающее за материально-техническое снабжение.