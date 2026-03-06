0
16 минут
Здоровье

В Башкирии изменили правила выдачи препаратов для ВИЧ-инфицированных

Минздрав республики подготовил новый порядок лекарственного обеспечения пациентов с ВИЧ и гепатитами — документ вынесен на общественное обсуждение.
женщина держит в одной руке стакан с водой а на другой таблетку
©коллаж Ньюс-Баш

В Башкирии готовится к утверждению новый регламент лекарственного обеспечения граждан с ВИЧ-инфекцией, включая случаи её сочетания с гепатитами В и С. Министерство здравоохранения республики разработало соответствующий проект приказа, который в настоящее время проходит стадию публичных консультаций.

Документ регулирует механизм получения пациентами бесплатных антивирусных препаратов, приобретаемых за счёт федерального бюджета. Действовавшие с 2020 года нормы после вступления приказа в силу будут признаны недействительными.

В новом регламенте зафиксированы зоны ответственности каждого участника цепочки — начиная с закупки медикаментов и заканчивая их выдачей в медучреждениях. В числе ключевых структур, задействованных в процессе: Республиканский центр СПИДа, аптеки, стационары и профильное ведомство, отвечающее за материально-техническое снабжение.

Похожие записи
0
04.03.2026
Здоровье

Весила меньше полкило: в Уфе врачи спасли крошечную новорождённую

врач осматривает недоношенного ребенка
В Городском перинатальном центре Уфы выходили девочку, родившуюся с экстремально низким весом 490 граммов. Малышка уже дышит самостоятельно и набрала вес до 1600 граммов.
1
18.02.2026
Здоровье

Врачи в Башкирии удалили полтора метра кишки, чтобы спасти пенсионера с гангреной

врачи проводят операцию
В Аскинской ЦРБ хирурги провели сложную операцию 66-летнему пациенту. Мужчина поступил с ущемленной грыжей, которая привела к отмиранию части кишечника.
0
10.02.2026
Новости

Минздрав Башкирии предложил платить врачам по 2 млн рублей за переезд в города

врачи офтальмологи
Министерство здравоохранения региона подготовило проект постановления о дополнительных выплатах врачам, которые устроятся на работу в государственные медицинские организации городов с населением более 50 тысяч человек.
0
06.02.2026
Здоровье

Жители Башкирии потратили рекордные 350 млн рублей на антидепрессанты в 2025 году

женщина держит в одной руке стакан с водой а на другой таблетку
Жители республики потратили сотни миллионов на душевное равновесие. Эксперты спорят: мы стали смелее ходить к врачам или жизнь стала невыносимой?
0
05.02.2026
Новости

В Башкирии запустят дроны для доставки лекарств в отдаленные села

гражданский бпла
В Башкортостане беспилотники начнут возить медикаменты и анализы в труднодоступные районы. Проект финансируется из фонда ОМС.
0
05.02.2026
Здоровье

Жителям Башкирии назначили новые бесплатные обследования: кому и зачем

пациент ожидает приема врача в поликлинике
С 2026 года диспансеризация в Башкирии стала расширенной — теперь жителям республики доступны дополнительные анализы для раннего выявления серьезных заболеваний
0
04.02.2026
Здоровье

В Башкирии рак груди, легких и кожи — в топе онкодиагнозов 2025 года

врач осматривает рентген снимок
Минздрав Башкортостана подвел итоги года: у жителей республики выявили больше 15 тысяч случаев онкологии. Самые частые диагнозы — рак молочной железы, кишечника и простаты.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.