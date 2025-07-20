В Башкирии изменили правила назначения лекарств

В Башкирии ужесточили правила назначения лекарств. Теперь в работе врачебных комиссий в обязательном порядке будут участвовать главные внештатные специалисты Минздрава для исключения ошибок ©Ньюс-Баш
Министерство здравоохранения Башкирии вводит усиленный контроль за назначением лекарств, чтобы исключить врачебные ошибки и повысить точность диагностики. Согласно новому приказу, участие главных внештатных специалистов ведомства в работе врачебных комиссий стало обязательным, а не рекомендательным, как было раньше.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Айрат Рахматуллин. По его словам, такой механизм уже применялся в некоторых случаях и доказал свою эффективность. Цель нововведения — обеспечить соответствие назначаемой терапии клиническим рекомендациям и требованиям законодательства.
На совещании с главврачами также обсуждались проблемы, связанные с задержками в выдаче рецептов. Выяснилось, что часть из них вызвана несвоевременной передачей данных между детскими и взрослыми медучреждениями. Руководителям больниц поручено оперативно устранить эти недочёты.
— Почему Минздрав Башкирии усилил контроль именно сейчас? В чём была ключевая проблема?
Поводом стали не только случаи врачебных ошибок при назначении лекарств, но и жалобы пациентов на задержки рецептов, перебои в коммуникации между детскими и взрослыми поликлиниками, а также рост количества пациентов с редкими и сложными заболеваниями, требующих особого назначения препаратов. Усиление контроля призвано снизить риск назначения неподходящих препаратов и обеспечить прозрачность процесса.
— Какие новые обязанности появились у главных внештатных специалистов?
Теперь они обязаны не только участвовать в комиссиях при сложных клинических случаях, но и:
- анализировать частые назначения препаратов вне прямых показаний (off-label) и предлагать корректировки,
- консультировать врачей по выбору препаратов для пациентов с несколькими хроническими заболеваниями,
- разрабатывать предложения по совершенствованию стандартов и маршрутизации пациентов, а также выступать экспертами по обращениям граждан.
— Как изменятся процедуры для пациента? Нужно ли теперь дольше ждать рецепт?
Ожидание рецепта в ряде случаев действительно может незначительно увеличиться, поскольку лечение сложных пациентов и назначения дорогостоящих льготных лекарств теперь проходят согласование с дополнительным специалистом. В то же время, Минздрав обещает, что ключевая задача — не усложнить бюрократию, а улучшить точность и доступность терапии и сократить число отказов и ошибок.
— Какой масштаб у льготного лекарственного обеспечения в регионе?
Башкирия в 2025 году выделила рекордные 7 млрд рублей на закупку льготных препаратов. Всего за один день через аптечную сеть региона проходит порядка 10 тысяч рецептов, а пациенты получают двадцать тысяч упаковок лекарств на сумму свыше 42 млн рублей.
— Чем занимались врачебные комиссии до ужесточения правил?
Ранее участие узких специалистов Минздрава в работе врачебных комиссий было рекомендательным, и многие комиссии ограничивались составом местных врачей. Теперь подключение профильных экспертов стало обязательным — их решения должны максимально соответствовать федеральным клиническим рекомендациям и стандартам безопасности.
— Кто следит за исполнением новых правил и оперативностью обслуживания пациентов?
Контроль осуществляется на уровне специального штаба под руководством министра Минздрава. В его состав входят заместители министра, представители аптечных сетей, главные врачи и профильные специалисты. Одной из их задач является мониторинг остатков препаратов и предотвращение задержек в выдаче рецептов, а также анализ ежегодных статистик ошибок и успешности назначений.
— Можно ли оспорить назначение или отказ в выдаче лекарства? Что делать пациенту в спорных случаях?
Пациенты имеют право обращаться в Минздрав Башкирии с запросом о разъяснении причин отказа или замены препарата, а также просить о независимой экспертизе назначения. В спорных случаях в разборе ситуации могут участвовать главные внештатные специалисты соответствующего профиля и представители пациентских организаций.
— Появились ли новые электронные сервисы или цифровые инструменты для контроля выдачи лекарств?
Да, с 2025 года активно развиваются электронные рецепты, которые можно оформить и предъявить в аптеке через мобильное приложение или портал Госуслуг. Это позволяет сократить ошибки, связанные с почерком врача, ускорить обмен информацией между аптеками и медучреждениями, а также автоматически проверять совместимость назначаемых препаратов.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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