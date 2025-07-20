В Башкирии изменили правила назначения лекарств

В Башкирии ужесточили правила назначения лекарств. Теперь в работе врачебных комиссий в обязательном порядке будут участвовать главные внештатные специалисты Минздрава для исключения ошибок

Министерство здравоохранения Башкирии вводит усиленный контроль за назначением лекарств, чтобы исключить врачебные ошибки и повысить точность диагностики. Согласно новому приказу, участие главных внештатных специалистов ведомства в работе врачебных комиссий стало обязательным, а не рекомендательным, как было раньше.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Айрат Рахматуллин. По его словам, такой механизм уже применялся в некоторых случаях и доказал свою эффективность. Цель нововведения — обеспечить соответствие назначаемой терапии клиническим рекомендациям и требованиям законодательства.

На совещании с главврачами также обсуждались проблемы, связанные с задержками в выдаче рецептов. Выяснилось, что часть из них вызвана несвоевременной передачей данных между детскими и взрослыми медучреждениями. Руководителям больниц поручено оперативно устранить эти недочёты.