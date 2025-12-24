0
5 часов
Здоровье

В Башкирии главврач онкодиспансера объяснил дефицит кадров в Салавате агрессией жителей

Врачи-онкологи в Салавате отказываются работать в городской системе здравоохранения, ссылаясь на агрессивное отношение местных жителей. Чтобы не оставить город с самой высокой заболеваемостью раком без помощи, местное отделение экстренно передают под прямое управление Республиканского онкодиспансера.
врачи на операции
©Мурад Авзалов

Ни один профильный специалист в городе не задерживается на должности дольше года. Главврач республиканского диспансера Адель Измайлов сообщил депутатам Курултая, что проблема не в финансах: зарплаты у докторов конкурентные. Основная причина кадрового коллапса — «недоброжелательное отношение со стороны населения». Врачи просто не выдерживают давления пациентов и уходят.

Это происходит на фоне критической статистики. Салават занимает первое место в Башкирии по числу онкобольных: 416,2 случая на 100 тысяч человек (в среднем по региону — 373,4). Из-за постоянных увольнений местный центр амбулаторной помощи не справляется с диагностикой и лечением.

Управление перехватывает Уфа

Местные власти не смогли удержать медиков, поэтому вмешивается республиканский центр. Салаватское отделение лишают автономии — теперь оно станет структурным подразделением Республиканского онкодиспансера.

Такое же решение принято еще по шести проблемным городам: под прямое управление Уфы переходят центры в Белорецке, Белебее, Бирске, Кумертау, Сибае и Месягутово.

Кадровый голод и экология

Ситуация в Салавате — часть системного кризиса. В Башкирии на одну вакансию врача приходится всего 1,6 резюме при норме в 4,0. Региону не хватает около 2,8 тысячи медиков. Минздрав пытается закрыть дыры выплатами: в 2025 году врачам дефицитных специальностей обещают по 1,5–3 млн рублей, но пока это не решает проблему кардинально.

Напряжение в самом Салавате усиливают экологические и социальные проблемы. Осенью в городе фиксировали превышение норм по вредным веществам в воздухе, а промышленные объекты подвергались атакам БПЛА. Недоверие к медицине в городе настолько высоко, что Минздрав начал отправлять в поликлиники «тайных пациентов» для проверки врачебной этики.

Похожие записи
0
12.12.2025
Криминал

Посетитель клуба в Башкирии столкнул девушку с лестницы во время ссоры: возбуждено уголовное дело

травмированная девушка
В Салавате в клубе «Шаровая молния» произошел инцидент, в результате которого посетительница получила травмы после падения с лестницы. Следователи возбудили уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести.
0
20.11.2025
Экономика

Сделка года в Башкирии: «Росхим» приобретает завод в Салавате за сотни миллиардов

рабочая одежда с надписью Газпром нефтехим Салават
Крупнейший нефтехимический актив Башкирии меняет собственника. Сделку на 270 млрд рублей планируют закрыть до конца года, чтобы покрыть убытки продавца.
0
09.11.2025
Новости

В одном из городов Башкирии появится новый крупный центр развлечений

бассейн
В Салавате планируют построить современный многофункциональный центр, который объединит досуг, развлечения и деловые мероприятия. Двухэтажное здание планируется возвести до конца 2028 года.
0
01.11.2025
Новости

Формальдегид зашкаливает: В трех городах Башкирии выявили серьезное загрязнение воздуха химическими веществами

дым из труб
В воздухе Салавата, Стерлитамака и Уфы нашли превышение норм по опасным химикатам. Всего за сентябрь зафиксировали 73 случая, а власти признаются, что найти источник выбросов почти нереально.
0
29.10.2025
Происшествия

Прямо в пах укусила: в Башкирии экзотическая змея атаковала своего хозяина

сумка скорой помощи
В Салавате экзотическая змея атаковала хозяина: каспийский полоз оставил мужчине гематому в области паха. Питомец — не ядовитый, но лечиться придётся долго.
0
25.10.2025
Новости

Дед Мороз за полмиллиона: жители Башкирии возмутились ценой новогодних фигур

фигуры деда мороза и снегурочка
Администрация Салавата закупает световые фигуры за 660 тысяч рублей. Горожане в шоке: они считают, что деньги можно было направить на что-то более полезное.
0
22.10.2025
Криминал

«Без конкурса передал сети на 50 лет»: экс-главу Салавата Игоря Миронова отправили за решетку

игорь миронов
Стерлитамакский суд приговорил экс-мэра Салавата Игоря Миронова к трём годам колонии за незаконную передачу городских электросетей.
0
17.10.2025
Происшествия

В Башкирии огонь за минуты сжёг дом и семь автомобилей

горит дом
Крупный пожар произошёл на улице Пушкина в Салавате. Огонь полностью уничтожил жилой кирпичный дом и семь припаркованных под навесом автомобилей.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.