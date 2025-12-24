В Башкирии главврач онкодиспансера объяснил дефицит кадров в Салавате агрессией жителей

Врачи-онкологи в Салавате отказываются работать в городской системе здравоохранения, ссылаясь на агрессивное отношение местных жителей. Чтобы не оставить город с самой высокой заболеваемостью раком без помощи, местное отделение экстренно передают под прямое управление Республиканского онкодиспансера.

Ни один профильный специалист в городе не задерживается на должности дольше года. Главврач республиканского диспансера Адель Измайлов сообщил депутатам Курултая, что проблема не в финансах: зарплаты у докторов конкурентные. Основная причина кадрового коллапса — «недоброжелательное отношение со стороны населения». Врачи просто не выдерживают давления пациентов и уходят.

Это происходит на фоне критической статистики. Салават занимает первое место в Башкирии по числу онкобольных: 416,2 случая на 100 тысяч человек (в среднем по региону — 373,4). Из-за постоянных увольнений местный центр амбулаторной помощи не справляется с диагностикой и лечением.

Управление перехватывает Уфа

Местные власти не смогли удержать медиков, поэтому вмешивается республиканский центр. Салаватское отделение лишают автономии — теперь оно станет структурным подразделением Республиканского онкодиспансера.

Такое же решение принято еще по шести проблемным городам: под прямое управление Уфы переходят центры в Белорецке, Белебее, Бирске, Кумертау, Сибае и Месягутово.

Кадровый голод и экология

Ситуация в Салавате — часть системного кризиса. В Башкирии на одну вакансию врача приходится всего 1,6 резюме при норме в 4,0. Региону не хватает около 2,8 тысячи медиков. Минздрав пытается закрыть дыры выплатами: в 2025 году врачам дефицитных специальностей обещают по 1,5–3 млн рублей, но пока это не решает проблему кардинально.

Напряжение в самом Салавате усиливают экологические и социальные проблемы. Осенью в городе фиксировали превышение норм по вредным веществам в воздухе, а промышленные объекты подвергались атакам БПЛА. Недоверие к медицине в городе настолько высоко, что Минздрав начал отправлять в поликлиники «тайных пациентов» для проверки врачебной этики.