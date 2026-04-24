В Башкирии диагностируют больше случаев рака — почему это хорошая новость

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало статистику онкозаболеваемости за 2021–2025 годы и объяснило причины её роста улучшением качества диагностики, а не реальным увеличением числа больных.
Показатели онкологической заболеваемости в Башкирии растут ежегодно — однако в Министерстве здравоохранения республики объяснили, почему это не повод для тревоги. По данным ведомства, число зарегистрированных случаев на 10 тысяч жителей составило: в 2021 году — 293,6; в 2022-м — 323,6; в 2023-м — 356,7; в 2024-м — 373,4; в 2025-м — 376,1.

В пресс-службе Минздрава подчеркнули: рост цифр не означает, что население стало болеть чаще. Причины другие.

«Статистика растёт из-за улучшения диагностики — современная медицина позволяет выявлять рак на ранних стадиях. Кроме того, появились новые инструменты скрининга. Например, за первую неделю работы «Поездов здоровья» в апреле 2026 года медики зафиксировали 12 подозрений на онкологию», — сообщили в ведомстве.

Специалисты назвали ещё один важный фактор: прежде значительная часть случаев не попадала в отчёты — болезнь обнаруживали на поздних стадиях или не диагностировали вовсе. Теперь медики фиксируют её своевременно. В министерстве напомнили: раннее выявление повышает шансы на успешное лечение, и призвали жителей не откладывать профилактические осмотры.

Выявляемость онкозаболеваний в республике выросла ещё в 2024 году. Тогда улучшение показателей связали с открытием новых медицинских учреждений, получивших лицензии на эндоскопические исследования. В частности, медицинский центр в Баймаке за первые шесть месяцев работы провёл 305 таких исследований.

Акция «Здоровая республика — здоровый регион» с участием «Поездов здоровья» стартовала в Башкирии 13 апреля 2026 года — уже в восьмой раз с момента запуска в 2019 году. В состав выездных бригад вошли онкологи, кардиологи, неврологи и другие узкие специалисты. Задействованы десять передвижных маммографов и столько же флюорографов.

Правительство России на обновление медицинского оборудования в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» направит в 2026–2027 годах более 7,4 миллиарда рублей 56 регионам. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

