Здоровье

В Башкирии дети с ОВЗ остались без реабилитации из-за сорванного ремонта бассейна

В Салавате дети с особенностями здоровья остались без водной реабилитации. Единственный бассейн закрыт на ремонт, который подрядчик не может закончить с лета. Родители бьют тревогу.
тапочки возле бассейна
©Gemini

В башкирском городе Салавате дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с августа не имеют возможности посещать занятия по гидрореабилитации. Единственный приспособленный для этого бассейн в городе — «малая чаша» в спорткомплексе «Вега» — закрыт на ремонт. Работы должны были завершить к 1 сентября, но подрядчик не уложился в срок, пишет Уфа1.

Для многих семей плавание в этом бассейне — важная часть восстановления здоровья детей, а доступных альтернатив в городе нет. Администрация «Веги» заключила контракт на 1,6 млн рублей с местным предпринимателем Русланом Овакимяном. За месяц он должен был обновить облицовку чаши, уложить плитку и установить новый поручень. Однако к середине октября бассейн так и не открыли.

Родители сообщают, что не могут получить от руководства спорткомплекса и города точной информации о дате открытия. Из-за этого они обратились за помощью к главе Башкирии в социальных сетях. Для детей, по их словам, бассейн — это «очень важная ступень в помощи», которую у них отняли на неопределённый срок.

В администрации «Веги» подтвердили задержку и объяснили её действиями подрядчика, который обещает завершить работы до конца октября. Связаться с директором спорткомплекса и самим предпринимателем журналистам не удалось.

По данным госзакупок, ИП Руслан Овакимян ранее занимался производством изделий из бетона, а с 2021 года его основной вид деятельности — строительство. Он уже выполнял несколько госконтрактов по благоустройству и ремонту дорог в Башкирии.

