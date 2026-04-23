В Башкирии число заболевших мышиной лихорадкой выросло вдвое за год

Роспотребнадзор Башкирии опубликовал итоговую статистику по геморрагической лихорадке с почечным синдромом за 2025 год. Число заболевших выросло с 344 до 732 человек, среди детей — почти втрое.
красный крест на автомобиле скорой помощи
Роспотребнадзор Республики Башкортостан опубликовал итоги по заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) — в народе её называют мышиной лихорадкой — за 2025 год и зафиксировал резкий рост числа заболевших.

В 2025 году ГЛПС перенесли 732 жителя Башкирии — вдвое больше, чем в 2024-ом, когда болезнь диагностировали у 344 человек. По темпам прироста республика вошла в число лидеров среди всех российских регионов.

Особую тревогу внушает статистика среди детей. Число заболевших несовершеннолетних выросло почти втрое — с 19 до 55 случаев.

По всей России в 2025 году врачи зарегистрировали 4 912 случаев ГЛПС против 3 396 в 2024-м. Прирост составил около 45 процентов. Эпидемиологическая обстановка острее всего сложилась в Приволжском федеральном округе. Там выявили 4 082 случая против 2 532 годом ранее.

ГЛПС — острая вирусная инфекция, которую передают грызуны. Вирус атакует мелкие сосуды, почки и другие органы. Болезнь проявляется лихорадкой, интоксикацией и геморрагическими симптомами.

В марте 2026 года руководитель Роспотребнадзора по РБ Анна Казак сообщила журналистам, что в 2025 году мышиной лихорадкой переболели 732 жителя республики, зафиксированы два летальных исхода. За первые два месяца 2026 года медики уже зафиксировали 34 новых случая. Основные очаги заражения — дома, сады, огороды и леса.

Вспышки мышиной лихорадки в республике повторяются каждые пять-шесть лет. Последний крупный пик пришёлся на 2022 год. Тогда переболели около трёх тысяч жителей. Профилактические меры дали результат: к 2024 году заболеваемость упала до 344 случаев.

Специалисты Роспотребнадзора указывают на уникальность Башкирии: в республике одновременно циркулируют два типа возбудителя ГЛПС — Пуумала и Добрава. Первый тип переносится рыжей полёвкой и распространяется преимущественно в лесных и пригородных зонах. Большинство заболевших им — городские жители, заражающиеся во время выездов на природу и дачные участки. Второй тип связан с полевой мышью и характерен для сельской местности.

Роспотребнадзор признаёт: Башкирия — территория одного из наиболее активных природных очагов ГЛПС в мире. Первые признаки роста проявились ещё в начале 2025 года — за январь и февраль к врачам обратились с симптомами заболевания 57 жителей региона.

Похожие записи
0
20.04.2026
Здоровье

В Башкирии назвали район с наибольшей заболеваемостью раком

пробирки с биоматериалом
В 2024 году заболеваемость злокачественными новообразованиями в Башкирии выросла на 4,6%. Самый высокий показатель зафиксирован в Альшеевском районе, самый низкий — в Хайбуллинском.
0
16.04.2026
Новости

В Башкирии назвали районы, где умирают чаще всего

люди идут по улице города
Правительство Башкирии утвердило программу здоровьесбережения на 2026–2030 годы. В сопроводительных документах раскрыта статистика смертности по районам за 2024 год — с рейтингом худших и лучших муниципалитетов.
0
15.04.2026
Новости

Башкирия вошла в топ-4 регионов по числу похоронных организаций

православный крест на фоне леса
По итогам 2025 года в Башкирии насчитывается 366 похоронных организаций — это четвёртое место в России и первое в Приволжском федеральном округе.
0
14.04.2026
Здоровье

В Башкирии резко участились случаи паразитарного заболевания

мясо рыбы
В 2025 году Роспотребнадзор зафиксировал в Башкирии 26 случаев описторхоза — в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Заражение происходит через рыбу.
0
07.04.2026
Новости

В Башкирии назвали отрасли с зарплатой выше 100 тысяч рублей

кошелек с пятитысячными купюрами
Башкортостанстат опубликовал данные о среднемесячных зарплатах по отраслям за январь 2026 года. В тройке лидеров — добыча полезных ископаемых, IT и финансы. Меньше всех получают работники общепита и гостиниц.
0
06.04.2026
Дороги и транспорт

В Башкирии подешевели новые автомобили

автомобили стоят в ряд
По итогам марта 2026 года средняя стоимость нового автомобиля в Башкирии снизилась на 15,5% — до 2,3 млн рублей. Сильнее всего упали цены на Omoda C7, Solaris HC и Tank 300.
