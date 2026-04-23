В Башкирии число заболевших мышиной лихорадкой выросло вдвое за год

Роспотребнадзор Республики Башкортостан опубликовал итоги по заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) — в народе её называют мышиной лихорадкой — за 2025 год и зафиксировал резкий рост числа заболевших.

В 2025 году ГЛПС перенесли 732 жителя Башкирии — вдвое больше, чем в 2024-ом, когда болезнь диагностировали у 344 человек. По темпам прироста республика вошла в число лидеров среди всех российских регионов.

Особую тревогу внушает статистика среди детей. Число заболевших несовершеннолетних выросло почти втрое — с 19 до 55 случаев.

По всей России в 2025 году врачи зарегистрировали 4 912 случаев ГЛПС против 3 396 в 2024-м. Прирост составил около 45 процентов. Эпидемиологическая обстановка острее всего сложилась в Приволжском федеральном округе. Там выявили 4 082 случая против 2 532 годом ранее.

ГЛПС — острая вирусная инфекция, которую передают грызуны. Вирус атакует мелкие сосуды, почки и другие органы. Болезнь проявляется лихорадкой, интоксикацией и геморрагическими симптомами.

В марте 2026 года руководитель Роспотребнадзора по РБ Анна Казак сообщила журналистам, что в 2025 году мышиной лихорадкой переболели 732 жителя республики, зафиксированы два летальных исхода. За первые два месяца 2026 года медики уже зафиксировали 34 новых случая. Основные очаги заражения — дома, сады, огороды и леса.

Вспышки мышиной лихорадки в республике повторяются каждые пять-шесть лет. Последний крупный пик пришёлся на 2022 год. Тогда переболели около трёх тысяч жителей. Профилактические меры дали результат: к 2024 году заболеваемость упала до 344 случаев.

Специалисты Роспотребнадзора указывают на уникальность Башкирии: в республике одновременно циркулируют два типа возбудителя ГЛПС — Пуумала и Добрава. Первый тип переносится рыжей полёвкой и распространяется преимущественно в лесных и пригородных зонах. Большинство заболевших им — городские жители, заражающиеся во время выездов на природу и дачные участки. Второй тип связан с полевой мышью и характерен для сельской местности.

Роспотребнадзор признаёт: Башкирия — территория одного из наиболее активных природных очагов ГЛПС в мире. Первые признаки роста проявились ещё в начале 2025 года — за январь и февраль к врачам обратились с симптомами заболевания 57 жителей региона.