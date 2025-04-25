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В Башкирии 14-летней девочке удалили проглоченную иглу из трахеи

Подросток был оперативно доставлен санавиацией в Уфу
скорая помощь
©rutube

Подросток вдохнула швейную иглу и оказалась в больнице в Баймакском районе Башкирии. О происшествии сообщил главврач муниципальной больницы Ильшат Рыскужин в пятницу, 25 апреля.

рентген снимок
©Ильшат Рыскужин

В минувшие выходные школьница обратилась с мамой в приёмное отделение с жалобами на кашель, боль в груди и повышенное слюноотделение. Местный хирург провёл срочный осмотр, сделал гастроскопию и рентген, который показал — в трахее застряло инородное тело.

После консультации со специалистами из РДКБ пациентку экстренно доставили санитарной авиацией в Уфу. В столице республики девочке провели дополнительную диагностику, а затем аккуратно извлекли иглу с помощью бронхоскопии. Благодаря слаженным действиям медиков удалось избежать опасных осложнений.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что в Уфе хирурги БСМП провели сложную операцию по удалению ангиомиолипомы почки у 62-летней женщины. Опухоль размером 10×12 см захватила две трети органа и угрожала жизни пациентки.

Баймакский район операция в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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