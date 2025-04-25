В Башкирии 14-летней девочке удалили проглоченную иглу из трахеи

Подросток был оперативно доставлен санавиацией в Уфу

Подросток вдохнула швейную иглу и оказалась в больнице в Баймакском районе Башкирии. О происшествии сообщил главврач муниципальной больницы Ильшат Рыскужин в пятницу, 25 апреля.

В минувшие выходные школьница обратилась с мамой в приёмное отделение с жалобами на кашель, боль в груди и повышенное слюноотделение. Местный хирург провёл срочный осмотр, сделал гастроскопию и рентген, который показал — в трахее застряло инородное тело.

После консультации со специалистами из РДКБ пациентку экстренно доставили санитарной авиацией в Уфу. В столице республики девочке провели дополнительную диагностику, а затем аккуратно извлекли иглу с помощью бронхоскопии. Благодаря слаженным действиям медиков удалось избежать опасных осложнений.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что в Уфе хирурги БСМП провели сложную операцию по удалению ангиомиолипомы почки у 62-летней женщины. Опухоль размером 10×12 см захватила две трети органа и угрожала жизни пациентки.