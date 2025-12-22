0
4 часа
Здоровье

В 2026 году стоимость лечения зубов в России повысится в два раза

Стоимость стоматологических услуг в России вырастет на 50–100% с начала 2026 года. Врач-стоматолог Мария Балакирева предупредила, что резкий скачок цен затронет все виды работ — от лечения кариеса до протезирования.
кабинет стоматолога
©Радий Хабиров

Почему лечение дорожает

Клиники вынуждены переписывать прайс-листы из-за зависимости от импорта. Российские производители пока не могут полностью заместить зарубежные пломбы, инструменты и оборудование ни по количеству, ни по качеству. Материалы приходится везти окольными путями, что усложняет логистику и увеличивает расходы на перевозку.

На цены также влияет фискальная нагрузка. С 2025 года растет НДС (до 22%) и стоимость коммунальных услуг для бизнеса. Владельцы клиник закладывают эти траты в чеки пациентов, чтобы не работать в убыток. При этом зарплаты врачей, по словам Балакиревой, существенно не изменятся — вся наценка пойдет на покрытие операционных расходов.

Кому придется платить больше

Рост цен будет неравномерным. Базовое терапевтическое лечение подорожает минимум на 20–50%. Тем, кому требуется сложное протезирование, установка имплантов или высокотехнологичные операции, придется платить в два раза больше — рост составит до 100%. Эксперты советуют пациентам не откладывать визиты к врачу и заняться здоровьем зубов уже сейчас.

В Башкирии средний чек у стоматолога уже превысил 10 тысяч рублей, увеличившись за год на 12%. Рост цен происходит на фоне общей инфляции: в республике дорожает обслуживание автомобилей и школьные товары.

В 2026 году финансовая нагрузка на жителей вырастет дополнительно из-за повышения тарифов ЖКХ. С октября 2026-го электроэнергия в Башкирии подорожает на 11%, что также отразится на себестоимости работы частных клиник, использующих энергоемкое оборудование.

Похожие записи
0
22.12.2025
Экономика

Птицефабрики Башкирии увеличат выпуск яиц в 2,2 раза по итогам года

яйца в лотке
В 2025 году аграрии Башкирии произведут 950 млн яиц — это в 2,2 раза больше показателей прошлого года. Резкий рост предложения уже обрушил розничные цены в магазинах республики почти вдвое.
0
20.12.2025
Экономика

Минфин поднял минимальные цены на водку и коньяк с 1 января 2026 года

бутылки алкоголя в магазине
Министерство финансов 19 декабря опубликовало приказ об изменении минимальных розничных цен (МРЦ) на алкоголь. С 1 января 2026 года самая дешевая бутылка водки будет стоить 409 рублей, а коньяка — 755 рублей.
0
10.12.2025
Новости

В Башкирии «Уфанет» повышает стоимость интернета и ТВ с 2026 года

wifi роутер
Популярный в Башкирии интернет‑провайдер «Уфанет» уведомил абонентов о плановом повышении абонентской платы с 1 января 2026 года. Рост цен затронет клиентов в республике, пользующихся услугами домашнего интернета и кабельного телевидения.
0
26.11.2025
Новости

«Мир квартир»: продав квартиру в Уфе, можно купить лишь 18 квадратных метров в Москве

многоквартирный дом
Специалисты портала «Мир квартир» подсчитали, сколько квадратных метров жилья в Москве можно приобрести, продав среднестатистическую квартиру в Уфе.
0
20.11.2025
Новости

Вход в природные парки Башкирии подорожает с 1 декабря

река у подножия скалы
С 1 декабря 2025 года меняются расценки на посещение популярных туристических мест региона. Публикуем обновленный прайс и список тех, кого пустят бесплатно.
1
01.11.2025
Экономика

«Почти в два раза дороже»: уфимцы оказались в шоке от новых платежек за отопление

квитанция ЖКХ
Жители Уфы получили первые осенние платёжки и обомлели: суммы выросли почти в два раза. Власти говорят, виновата погода, но дело не только в ней.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.