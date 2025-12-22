В 2026 году стоимость лечения зубов в России повысится в два раза

Стоимость стоматологических услуг в России вырастет на 50–100% с начала 2026 года. Врач-стоматолог Мария Балакирева предупредила, что резкий скачок цен затронет все виды работ — от лечения кариеса до протезирования.

Почему лечение дорожает

Клиники вынуждены переписывать прайс-листы из-за зависимости от импорта. Российские производители пока не могут полностью заместить зарубежные пломбы, инструменты и оборудование ни по количеству, ни по качеству. Материалы приходится везти окольными путями, что усложняет логистику и увеличивает расходы на перевозку.

На цены также влияет фискальная нагрузка. С 2025 года растет НДС (до 22%) и стоимость коммунальных услуг для бизнеса. Владельцы клиник закладывают эти траты в чеки пациентов, чтобы не работать в убыток. При этом зарплаты врачей, по словам Балакиревой, существенно не изменятся — вся наценка пойдет на покрытие операционных расходов.

Кому придется платить больше

Рост цен будет неравномерным. Базовое терапевтическое лечение подорожает минимум на 20–50%. Тем, кому требуется сложное протезирование, установка имплантов или высокотехнологичные операции, придется платить в два раза больше — рост составит до 100%. Эксперты советуют пациентам не откладывать визиты к врачу и заняться здоровьем зубов уже сейчас.

В Башкирии средний чек у стоматолога уже превысил 10 тысяч рублей, увеличившись за год на 12%. Рост цен происходит на фоне общей инфляции: в республике дорожает обслуживание автомобилей и школьные товары.

В 2026 году финансовая нагрузка на жителей вырастет дополнительно из-за повышения тарифов ЖКХ. С октября 2026-го электроэнергия в Башкирии подорожает на 11%, что также отразится на себестоимости работы частных клиник, использующих энергоемкое оборудование.