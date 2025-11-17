0
Здоровье

«Усилили контроль»: как глава Минздрава РБ ответил на претензии прокуратуры о нехватке лекарств

Прокуратура Башкирии организовала проверку в отношении регионального Минздрава из-за перебоев в снабжении жителей жизненно важными препаратами. По данным надзорного ведомства, пациенты, включая диабетиков, не могут вовремя получить необходимые медикаменты.
лекарственные препараты
На фоне прокурорской проверки глава Минздрава Айрат Рахматуллин провел экстренное совещание и прокомментировал ситуацию в соцсетях. По его словам, лекарственное обеспечение — это «комплексный и строго регламентированный процесс». Чиновник заверил, что в ведомстве усилили персональный контроль за закупками, а госаптечная сеть «Башфармация» повысила операционную эффективность. Он также добавил, что поставки идут по графику, а заявка на 2026 год полностью сформирована.

Однако заявления министра контрастируют с многочисленными жалобами жителей республики. Льготники сообщают, что вынуждены покупать дорогостоящие препараты за свой счет, так и не дождавшись их от государства.

Нынешняя проверка проходит на фоне череды скандалов, связанных как с Минздравом, так и с его подведомственной аптечной сетью.

Недавно госкомпанию оштрафовали на 500 тысяч рублей. С помощью системы «Честный знак» было выявлено, что аптечная сеть вовремя не изъяла из оборота некачественный препарат. Несколько лет назад антимонопольная служба уличила «Башфармацию» в сомнительных закупках у единственного поставщика и выдала предписание об устранении нарушений.

Весной 2024 года стало известно о раскрытии силовиками схемы поставок контрафактного медоборудования на десятки миллионов рублей. По версии следствия, к махинациям могли быть причастны сотрудники самого министерства.

Похожие записи
15.11.2025
Новости

Прокуратура начала проверку в аэропорту Уфы после массовых задержек рейсов

пассажиры в аэропорту
Массовые задержки авиарейсов в уфимском аэропорту стали поводом для вмешательства Приволжской транспортной прокуратуры. Ведомство начало надзорные мероприятия после того, как в воздушной гавани был временно
11.11.2025
Здоровье

Жителям Башкирии устроят ночную диспансеризацию

здание больницу
В Стерлитамаке впервые организуют «Ночь диспансеризации». 13 ноября с 20:00 до полуночи горожане смогут пройти ключевые обследования в больнице №1.
05.11.2025
Дороги и транспорт

Прокуратура в Башкирии заставила чиновников починить ничейный мост

мост до и после
В Бураевском районе Башкирии отремонтировали мост, который годами был ничьим и разваливался. Прокуратуре пришлось вмешаться, чтобы заставить власти взять его на баланс и привести в порядок.
29.10.2025
Новости

Минздрав Башкирии объявил реорганизацию: с 1 апреля 2026 года в республике исчезнут две детские поликлиники

здание детской поликлиники
С апреля 2026 года сразу четыре детских медучреждения Уфы и Стерлитамака объединят с крупными больницами. Минздрав говорит: доступ к врачам станет легче, простых решений не обещают.
21.10.2025
Здоровье

В Башкирии материнская смертность достигла рекордно низкого уровня

врачи принимают роды
Врачи республики смогли почти полностью победить материнскую смертность. Всего одна трагедия за 2024 год против 14 в пик ковида. Рассказываем, как им это удалось.
13.10.2025
Здоровье

В Башкирии выживаемость пациентов с раком достигла 66,2%

пробирки с биоматериалом
В Башкирии растёт число онкобольных, хотя врачи научились спасать две трети пациентов. Заболеваемость за 10 лет выросла на 16%, на учёте уже 105 тысяч человек.
10.10.2025
Происшествия

«Состояние крайне тяжелое, но стабильное»: в Уфе врачи борются за жизнь 3-летней девочки, выброшенной отцом из окна

консилиум врачей
В Уфе трехлетняя девочка находится в критическом состоянии после падения с четвертого этажа. Её выбросил собственный отец. Пока лучшие врачи борются за её жизнь, мужчину арестовали на два месяца.
06.10.2025
Новости

В Башкирии будут производить до 300 видов лекарств по рецепту

лекарственные препараты
В Башкирии снова начнут делать лекарства прямо в аптеках. Новое отделение будет выпускать до 300 препаратов, в том числе по индивидуальным рецептам для пациентов.
