«Усилили контроль»: как глава Минздрава РБ ответил на претензии прокуратуры о нехватке лекарств

Прокуратура Башкирии организовала проверку в отношении регионального Минздрава из-за перебоев в снабжении жителей жизненно важными препаратами. По данным надзорного ведомства, пациенты, включая диабетиков, не могут вовремя получить необходимые медикаменты.

На фоне прокурорской проверки глава Минздрава Айрат Рахматуллин провел экстренное совещание и прокомментировал ситуацию в соцсетях. По его словам, лекарственное обеспечение — это «комплексный и строго регламентированный процесс». Чиновник заверил, что в ведомстве усилили персональный контроль за закупками, а госаптечная сеть «Башфармация» повысила операционную эффективность. Он также добавил, что поставки идут по графику, а заявка на 2026 год полностью сформирована.

Однако заявления министра контрастируют с многочисленными жалобами жителей республики. Льготники сообщают, что вынуждены покупать дорогостоящие препараты за свой счет, так и не дождавшись их от государства.

Нынешняя проверка проходит на фоне череды скандалов, связанных как с Минздравом, так и с его подведомственной аптечной сетью.

Недавно госкомпанию оштрафовали на 500 тысяч рублей. С помощью системы «Честный знак» было выявлено, что аптечная сеть вовремя не изъяла из оборота некачественный препарат. Несколько лет назад антимонопольная служба уличила «Башфармацию» в сомнительных закупках у единственного поставщика и выдала предписание об устранении нарушений.

Весной 2024 года стало известно о раскрытии силовиками схемы поставок контрафактного медоборудования на десятки миллионов рублей. По версии следствия, к махинациям могли быть причастны сотрудники самого министерства.