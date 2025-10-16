Уникальный случай в Уфе: женщина родила первенца в 52 года

В Уфе 52-летняя женщина впервые стала мамой. Ребёнок появился на свет недоношенным после экстренной операции. Врачи называют это событие уникальным для региона.

15 октября в Городском клиническом перинатальном центре Уфы 52-летняя женщина впервые стала матерью. Случай уникален для практики медиков: пациентка родила первенца в возрасте, когда большинство женщин уже имеют внуков.​

Как прошли роды

Врачи провели экстренное кесарево сечение. Акушер-гинеколог Ирина Шайхиева, принимавшая роды вместе с заместителем главного врача Юлией Максимочкиной, отметила, что операция потребовалась по медицинским показаниям. Ребенок родился недоношенным. Пол и другие подробности о новорожденном медики не раскрывают. Врач пожелала матери сил и скорейшего восстановления.​

Возможны ли риски

Поздние роды становятся все более распространенным явлением в России. За 2021 год российские женщины старше 40 лет родили более 56 тысяч детей — это максимальное значение с 1990 года. Однако беременность после 50 связана с серьезными рисками для здоровья матери и ребенка.​

Женщины старше 40 лет в два раза чаще страдают от опасного повышения давления и гестационного диабета во время беременности, чем более молодые роженицы. Более половины не могут родить самостоятельно и проходят через кесарево сечение. Дети, рожденные от матерей старшего возраста, в 1,5-2 раза чаще появляются недоношенными и с низким весом.​

Как это возможно

В таком возрасте естественная беременность встречается крайне редко. Большинство женщин, забеременевших после 50 лет, используют донорские яйцеклетки и процедуру ЭКО. По программе госгарантий ЭКО в России доступно только до 45 лет — позже процедура проводится платно.​

Вероятность успешного ЭКО снижается с возрастом. У женщин младше 35 лет частота наступления беременности составляет 37%, в возрасте 35-39 лет — 30%, а после 40 лет — только 15,4%. Частота родов после ЭКО у женщин старше 40 лет составляет всего 8,2%.​

Похожие случаи

Это не первый случай поздних родов в Уфе. В апреле 2025 года жительница столицы Башкирии впервые стала матерью в 50 лет. Роды прошли естественным путем без осложнений, на свет появился мальчик весом чуть меньше 2,5 килограмма. Беременность наступила в результате ЭКО.​

В 2024 году 52-летняя Светлана Халимова из Краснодара попала в Книгу рекордов России. Она родила детей с самой большой разницей в возрасте: сыну 35 лет, а дочке меньше года. Женщина почти одновременно стала во второй раз мамой и впервые бабушкой.​

Что говорят врачи

Акушеры-гинекологи считают оптимальным возрастом для родов период с 18 до 27 лет. В это время женщина наиболее здорова, беременность протекает легче. В позднем возрасте возрастают риски как для здоровья будущей матери, так и для ребенка из-за накопленных генетических факторов и возрастных заболеваний.​

Беременность у возрастных рожениц должна проходить под внимательным наблюдением акушера. Необходимы систематические приемы и контроль состояния. При планировании ребенка важно проконсультироваться с репродуктологом, кардиологом, терапевтом и эндокринологом, чтобы исключить риски осложнений.​