Уфимцам будут печатать зубы на 3D-принтере

В Уфе открыли первую цифровую зуболабораторию. Теперь идеальную улыбку будут печатать на 3D-принтере, а не лепить вручную. Быстрее, точнее, технологичнее

Идеальную голливудскую улыбку жителям Башкирии теперь будут создавать с помощью цифровых технологий. В Уфе на базе Республиканской стоматологической поликлиники начала работу первая в регионе государственная цифровая зуботехническая лаборатория, сообщил руководитель регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.

Это настоящий хай-тек в мире стоматологии. Новое оборудование позволит специалистам добиться филигранной точности при изготовлении коронок и протезов. Процесс их создания теперь сократится в разы, что кардинально повысит качество лечения.

Забудьте про неприятные слепки из гипса. Теперь вместо них используется внутриротовой сканер, который создаёт 3D-модель челюсти пациента с микронной точностью. Весь процесс напоминает работу цифрового архитектора: сначала детальный проект, а потом — печать на 3D-принтере или фрезеровка на высокоточном станке.

По словам Рахматуллина, внедрение таких технологий — это прорыв для всей системы здравоохранения республики. Он отметил, что это не только оптимизирует работу техников, но и делает ортопедическую помощь доступнее и комфортнее для пациентов.