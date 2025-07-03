Уфимцам будут печатать зубы на 3D-принтере

Идеальную голливудскую улыбку жителям Башкирии теперь будут создавать с помощью цифровых технологий. В Уфе на базе Республиканской стоматологической поликлиники начала работу первая в регионе государственная цифровая зуботехническая лаборатория, сообщил руководитель регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.
Это настоящий хай-тек в мире стоматологии. Новое оборудование позволит специалистам добиться филигранной точности при изготовлении коронок и протезов. Процесс их создания теперь сократится в разы, что кардинально повысит качество лечения.
Забудьте про неприятные слепки из гипса. Теперь вместо них используется внутриротовой сканер, который создаёт 3D-модель челюсти пациента с микронной точностью. Весь процесс напоминает работу цифрового архитектора: сначала детальный проект, а потом — печать на 3D-принтере или фрезеровка на высокоточном станке.
По словам Рахматуллина, внедрение таких технологий — это прорыв для всей системы здравоохранения республики. Он отметил, что это не только оптимизирует работу техников, но и делает ортопедическую помощь доступнее и комфортнее для пациентов.
Так, стоп. В новости написано «первая», но я уже видел рекламу частных цифровых лабораторий в Уфе. Кто-то лукавит?
Никакого лукавства. Вы правы, частные цифровые лаборатории в Уфе действительно существуют. Ключевое слово в новости — государственная. Это первая цифровая лаборатория, запущенная на базе Республиканской стоматологической поликлиники. Главная цель — сделать высокие технологии доступнее для широкого круга пациентов, в том числе, возможно, в рамках программ ОМС.
Объясните на пальцах, в чём разница между старым и новым подходом? Кроме того, что больше нет противных слепков.
Разница колоссальная. Представьте два способа пошива костюма.
- Старый метод: с вас снимают мерки вручную, делают бумажные выкройки, потом мастер всё сшивает. Есть риск, что где-то ошибся на миллиметр, и костюм сядет неидеально. Это как работа с гипсовыми слепками.
- Новый метод: вас сканируют 3D-сканером, создавая вашу точную цифровую копию. На компьютере моделируют идеальный костюм, а потом робот-станок его вырезает из ткани с точностью до микрона. В стоматологии это называется технологией CAD/CAM, где сканер, компьютер и фрезерный станок работают вместе.
Звучит дорого. Моя новая коронка теперь будет стоить как крыло от самолёта?
Не обязательно. Да, на старте оборудование стоит дорого. Но в долгосрочной перспективе цифровизация часто удешевляет процесс. Во-первых, сокращается время работы дорогостоящих специалистов — зубных техников. Во-вторых, уменьшается расход материалов. В-третьих, снижается риск ошибок и переделок. Так что в перспективе цены на такие услуги в частных клиниках могут даже снизиться, а в государственных — стать доступнее.
А что, если компьютер ошибётся? Я не хочу, чтобы мне вставили зуб, который нарисовал искусственный интеллект с плохим настроением.
Риски минимальны, и вот почему. Компьютер — это лишь инструмент в руках специалиста. Зубной техник и врач контролируют каждый этап: от сканирования до финальной моделировки на экране. Они могут виртуально «примерить» коронку, покрутить её, проверить все контакты с соседними зубами. Робот-станок лишь с высочайшей точностью выполняет утверждённый человеком проект. Человеческий контроль никуда не делся, он просто стал более технологичным.
Можно ли как-то «примерить» свою будущую улыбку, прежде чем за неё платить?
Да, и это одна из главных фишек цифровой стоматологии! Эта технология называется «виртуальная примерка» или "mock-up". Врач делает ваши фотографии, сканирует зубы, и программа моделирует, как вы будете выглядеть с новыми винирами или коронками. Более того, на основе этой 3D-модели можно напечатать временные пластиковые накладки. Вы сможете надеть их и посмотреть в зеркало, чтобы окончательно утвердить форму и размер будущих зубов, прежде чем их изготовят из керамики.
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