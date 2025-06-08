Главная » Здоровье
20

Уфимский врач раскрыла скрытые признаки белкового голодания

По словам уфимского гастроэнтеролога Елены Тимохиной, белковое голодание маскируется под обычную усталость и недомогание. Специалист выделила ключевые маркеры дефицита этого строительного материала для клеток.

Первыми тревожными звоночками становятся частые простуды и слабость в мышцах. Иммунная система без достаточного количества протеинов работает как дырявый щит. Следом появляются отёки — организм задерживает жидкость, пытаясь компенсировать нехватку.

Внешность тоже сигнализирует о проблеме. Кожа теряет упругость, волосы становятся ломкими, а ногти расслаиваются как старая фанера. Гормональный фон начинает барахлить, замедляется обмен веществ.

Особенно опасен белковый дефицит для растущих организмов — дети могут отставать в развитии. Тимохина подчёркивает: проблема возникает не только при скудном питании, но и при нарушении усвоения нутриентов.

Повышенная потребность в белке характерна для беременных женщин, кормящих мам и спортсменов. Также увеличивается расход при травмах, ожогах и болезнях, требующих восстановления тканей.

здоровое питание
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.