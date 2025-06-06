Уфимский врач раскрыла лайфхаки против джетлага

После длительного перелёта организм напоминает сломанный будильник – хочешь спать, а местное время требует бодрости. Уфимский терапевт Айгуль Арсланова поделилась с UfaTime.ru методами, которые помогут синхронизироваться с новым часовым поясом без сбоев.
Начинайте перестройку за 2-3 дня до вылета, смещая график на полчаса ежедневно. Свет становится вашим союзником – используйте его как дирижёра для внутреннего оркестра: при перелёте на восток ловите утренние лучи, на запад – вечерние. Мелатонин в таблетках может стать временным костылём, но только после одобрения специалиста.
Желудок – не чемодан, не набивайте его тяжелой едой перед сном. Вода вместо кофе и алкоголя спасёт от обезвоживания, которое усиливает разбитость. Прогулка по аэропорту или гостиничному кварталу взбодрит лучше энергетика. И главное – не назначайте важных встреч в первый день: дайте себе паузу, как после марафона.
По данным «Авиапорта» количество международных рейсов из России в первом квартале 2025 года выросло на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Группа «Аэрофлот» увеличила общее количество рейсов с 25 329 в первом квартале 2024 года до 26 756 рейсов в первом квартале 2025 года.