Уфимские врачи назвали простой способ проверить биологический возраст

Уфимские специалисты Республиканского центра общественного здоровья напомнили о простом тесте для оценки состояния организма — пробе Ромберга. Он заключается в удержании равновесия на одной ноге с закрытыми глазами и позволяет косвенно определить биологический, а не паспортный возраст человека.

Способность сохранять баланс является комплексным показателем здоровья, отражающим состояние центральной нервной системы, вестибулярного аппарата и мышечного корсета. Как объясняют эксперты, ухудшение этих показателей с возрастом — естественный процесс, однако значительное отклонение от нормы может сигнализировать о скрытых проблемах и повышенном риске для здоровья.

Для прохождения теста необходимо встать на одну ногу и зафиксировать время, которое удается простоять с закрытыми глазами. Хотя существуют разные шкалы интерпретации, уфимские медики приводят следующие ориентиры: для возраста 18–39 лет нормой считается 43 секунды, для 50–59 лет — 37 секунд. Стоит отметить, что другие специалисты предлагают отдельные нормативы для мужчин и женщин, где, например, 40 секунд для мужчины соответствуют 20 годам, а 36 секунд для женщины — тому же возрасту. В любом случае, плохой результат — это повод проконсультироваться с врачом и пересмотреть свой образ жизни.