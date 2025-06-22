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Уфимские медики спасли роженицу с преэклампсией и врастанием плаценты

©Мурад Авзалов

В Уфимский перинатальный центр машина скорой помощи доставила женщину в критическом состоянии. 41-летняя пациентка находилась на 28-й неделе пятой беременности, когда у неё резко подскочило давление и появились опасные симптомы. Об этом в соцсетях рассказал главврач РКБ Мурад Авзалов.

Медики сразу диагностировали преэклампсию тяжелой степени — состояние, при котором организм матери фактически отторгает беременность. Покрасневшее лицо, выраженные отеки и критические показатели давления свидетельствовали о необходимости экстренного вмешательства.

Врачи предложили немедленное родоразрешение, но женщина категорически отказалась от операции. Её перевели в реанимацию, где двое суток пытались стабилизировать состояние. Медики применяли весь арсенал интенсивной терапии: контролировали давление, поддерживали жизнедеятельность плода.

После незначительного улучшения пациентку перевели в отделение патологии беременности. Следующие пять дней стали настоящим испытанием для медицинской команды. Магнезиальная терапия и комплексное лечение не приносили ожидаемого результата — давление оставалось критически высоким, белок в моче продолжал нарастать.

Ситуацию усугубляли множественные осложнения. Предлежание плаценты сочеталось с врастанием в рубцовую ткань матки после трех предыдущих кесаревых сечений. Хроническая гипертония и сосудистые заболевания головного мозга создавали дополнительные риски. Гинекологические проблемы, включая новообразования шейки матки, еще больше осложняли предстоящее вмешательство.

На седьмой день пребывания в стационаре врачи приняли окончательное решение о срочном родоразрешении. Операционная была подготовлена с использованием специального оборудования для сохранения крови — учитывая риски обильного кровотечения при врастании плаценты. Хирургическое вмешательство прошло успешно: родился мальчик весом 1320 граммов с оценкой 5-6-8 баллов по Апгар.

По данным НМИЦ АГП им. Кулакова за 2025 год, при тяжелой преэклампсии на сроках менее 34 недель досрочное родоразрешение требуется в 78% случаев. Эксперты отмечают, что своевременное вмешательство снижает материнскую смертность с 15% до 2,3% при условии наличия современного реанимационного оборудования. Исторически преэклампсия была причиной 65% материнских смертей в прошлом веке, но современные протоколы лечения кардинально изменили прогноз.

Что такое преэклампсия и почему она так опасна?
Почему плацента врастает в рубец и насколько это частое явление?
На каком сроке обычно рожают при врастании плаценты?
Какие современные технологии помогают спасти кровь при операции?
Можно ли сохранить матку при врастании плаценты?
Почему пациентка могла отказаться от операции?
Какие шансы выживания у ребенка, рожденного на 28-й неделе?
Как долго наблюдают женщин после тяжелой преэклампсии?
Может ли преэклампсия повториться при следующих беременностях?
Какие факторы увеличивают риск врастания плаценты?
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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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