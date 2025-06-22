Уфимские медики спасли роженицу с преэклампсией и врастанием плаценты

В Уфимский перинатальный центр машина скорой помощи доставила женщину в критическом состоянии. 41-летняя пациентка находилась на 28-й неделе пятой беременности, когда у неё резко подскочило давление и появились опасные симптомы. Об этом в соцсетях рассказал главврач РКБ Мурад Авзалов.

Медики сразу диагностировали преэклампсию тяжелой степени — состояние, при котором организм матери фактически отторгает беременность. Покрасневшее лицо, выраженные отеки и критические показатели давления свидетельствовали о необходимости экстренного вмешательства.

Врачи предложили немедленное родоразрешение, но женщина категорически отказалась от операции. Её перевели в реанимацию, где двое суток пытались стабилизировать состояние. Медики применяли весь арсенал интенсивной терапии: контролировали давление, поддерживали жизнедеятельность плода.

После незначительного улучшения пациентку перевели в отделение патологии беременности. Следующие пять дней стали настоящим испытанием для медицинской команды. Магнезиальная терапия и комплексное лечение не приносили ожидаемого результата — давление оставалось критически высоким, белок в моче продолжал нарастать.

Ситуацию усугубляли множественные осложнения. Предлежание плаценты сочеталось с врастанием в рубцовую ткань матки после трех предыдущих кесаревых сечений. Хроническая гипертония и сосудистые заболевания головного мозга создавали дополнительные риски. Гинекологические проблемы, включая новообразования шейки матки, еще больше осложняли предстоящее вмешательство.

На седьмой день пребывания в стационаре врачи приняли окончательное решение о срочном родоразрешении. Операционная была подготовлена с использованием специального оборудования для сохранения крови — учитывая риски обильного кровотечения при врастании плаценты. Хирургическое вмешательство прошло успешно: родился мальчик весом 1320 граммов с оценкой 5-6-8 баллов по Апгар.

По данным НМИЦ АГП им. Кулакова за 2025 год, при тяжелой преэклампсии на сроках менее 34 недель досрочное родоразрешение требуется в 78% случаев. Эксперты отмечают, что своевременное вмешательство снижает материнскую смертность с 15% до 2,3% при условии наличия современного реанимационного оборудования. Исторически преэклампсия была причиной 65% материнских смертей в прошлом веке, но современные протоколы лечения кардинально изменили прогноз.