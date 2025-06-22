Уфимские медики спасли роженицу с преэклампсией и врастанием плаценты

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В Уфимский перинатальный центр машина скорой помощи доставила женщину в критическом состоянии. 41-летняя пациентка находилась на 28-й неделе пятой беременности, когда у неё резко подскочило давление и появились опасные симптомы. Об этом в соцсетях рассказал главврач РКБ Мурад Авзалов.
Медики сразу диагностировали преэклампсию тяжелой степени — состояние, при котором организм матери фактически отторгает беременность. Покрасневшее лицо, выраженные отеки и критические показатели давления свидетельствовали о необходимости экстренного вмешательства.
Врачи предложили немедленное родоразрешение, но женщина категорически отказалась от операции. Её перевели в реанимацию, где двое суток пытались стабилизировать состояние. Медики применяли весь арсенал интенсивной терапии: контролировали давление, поддерживали жизнедеятельность плода.
После незначительного улучшения пациентку перевели в отделение патологии беременности. Следующие пять дней стали настоящим испытанием для медицинской команды. Магнезиальная терапия и комплексное лечение не приносили ожидаемого результата — давление оставалось критически высоким, белок в моче продолжал нарастать.
Ситуацию усугубляли множественные осложнения. Предлежание плаценты сочеталось с врастанием в рубцовую ткань матки после трех предыдущих кесаревых сечений. Хроническая гипертония и сосудистые заболевания головного мозга создавали дополнительные риски. Гинекологические проблемы, включая новообразования шейки матки, еще больше осложняли предстоящее вмешательство.
На седьмой день пребывания в стационаре врачи приняли окончательное решение о срочном родоразрешении. Операционная была подготовлена с использованием специального оборудования для сохранения крови — учитывая риски обильного кровотечения при врастании плаценты. Хирургическое вмешательство прошло успешно: родился мальчик весом 1320 граммов с оценкой 5-6-8 баллов по Апгар.
Что такое преэклампсия и почему она так опасна?
Преэклампсия — это грозное осложнение беременности, развивающееся после 20-й недели и характеризующееся повышением давления выше 140/90 мм рт. ст., появлением белка в моче и отеками. Патология встречается в 2-8% беременностей и является одной из важнейших причин материнской и перинатальной смертности. Опасность заключается в том, что преэклампсия может перейти в эклампсию — серию судорог с потерей сознания, комой и кровоизлиянием в мозг. Материнская смертность в 12 раз выше при развитии преэклампсии до 28 недель беременности.
Почему плацента врастает в рубец и насколько это частое явление?
Врастание плаценты происходит из-за избыточного прорастания тканей плаценты в стенку матки, особенно в области рубца от предыдущего кесарева сечения. За последние 50 лет частота встречаемости резко увеличилась: если в 1970 году она составляла 2 случая на 10 000 родов, то в 2022 году — до 577 случаев. Основным фактором риска является рубец на матке, особенно когда плацента расположена низко. Риск врастания прямо коррелирует с количеством рубцов: при одном рубце риск повышается в 3 раза, при двух — в 4 раза, при трех — в 7,5 раза.
На каком сроке обычно рожают при врастании плаценты?
Пролонгирование беременности до 38 недель при врастании плаценты является опасным из-за риска развития кровотечения, отслойки плаценты и острой гипоксии плода. Врачи определяют индивидуальный оптимальный срок родоразрешения, который в среднем составляет 34-36 недель беременности. Это позволяет избежать критических рисков и получить более зрелого ребенка.
Какие современные технологии помогают спасти кровь при операции?
Современные методы кровосбережения включают комплексный компрессионный гемостаз по Р.Г. Шмакову, аутореинфузию собственных эритроцитов (переливание пациенту собственной крови), использование современных гемостатических средств и инфузионных сред. Применяются также эмболизация маточных артерий, временная баллонная окклюзия подвздошных артерий и перевязка внутренних подвздошных артерий. Эти технологии позволяют значительно снизить кровопотерю и избежать переливания донорской крови.
Можно ли сохранить матку при врастании плаценты?
Да, современные органосохраняющие методы позволяют сохранить матку в 96% случаев. В ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» разработан и внедрен метод остановки кровотечения при врастании плаценты, который позволил снизить объем кровопотери и сохранить матку. За 8 лет в Центре проведено более 500 операций с высокой эффективностью органосохранения. Это достигается за счет слаженной мультидисциплинарной бригады врачей и современного оборудования.
Почему пациентка могла отказаться от операции?
Отказ от кесарева сечения при медицинских показаниях является достаточно распространенным явлением среди беременных. Причины могут быть различными: страх перед операцией, желание родить естественным путем, недопонимание серьезности ситуации или психологические факторы. Легкомысленное отношение к здоровью будущего ребенка встречается не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых женщин. В таких случаях врачи проводят разъяснительную работу о рисках для матери и плода.
Какие шансы выживания у ребенка, рожденного на 28-й неделе?
Ребенок, родившийся на 28-й неделе беременности, является недоношенным, но при соответствующей медицинской помощи имеет все шансы выжить. Несмотря на недостаток сурфактанта, использование специального оборудования позволяет насытить кровь младенца кислородом. Такому ребенку потребуется гормональная коррекция, создание определенных температурных условий и питание через зонд из-за плохо сформированного сосательного рефлекса. Современные технологии выхаживания недоношенных детей значительно повышают шансы на выживание и нормальное развитие.
Как долго наблюдают женщин после тяжелой преэклампсии?
У большинства женщин с преэклампсией артериальное давление нормализуется в первые 3-7 дней после родов. Однако наблюдение продолжается значительно дольше, поскольку преэклампсия может спровоцировать развитие хронических заболеваний, включая атеросклероз и сахарный диабет. Эклампсия может развиться в первые 24-48 часов после родов. Женщины нуждаются в регулярном контроле артериального давления, функции почек и других показателей в течение нескольких месяцев после родов.
Может ли преэклампсия повториться при следующих беременностях?
Риск повторного развития преэклампсии составляет 14-16% после обычной преэклампсии и до 40% после тяжелой ранней преэклампсии или HELLP-синдрома. У женщин с заболеваниями почек риск достигает 40%, а у страдающих сахарным диабетом — 20%. При первой беременности преэклампсия развивается в 2-8% случаев. Женщины с преэклампсией в анамнезе требуют особого наблюдения при последующих беременностях с регулярным контролем давления, анализов мочи и допплерометрии.
Какие факторы увеличивают риск врастания плаценты?
Наиболее значимыми факторами риска являются предлежание плаценты в сочетании с рубцом на матке (отношение шансов 21,6), наличие двух и более рубцов на матке (ОШ 21,6), расположение плаценты по передней стенке (ОШ 6,3) и хирургические аборты (ОШ 23,1). Дополнительными факторами служат возраст старше 35 лет (ОШ 6,6), выскабливание полости матки (ОШ 7,1), преждевременные роды в анамнезе (ОШ 5,2) и воспалительные заболевания органов малого таза. Использование вспомогательных репродуктивных технологий также увеличивает риск в 2,67 раза.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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