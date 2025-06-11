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Уфимские фонтаны заражают детей гепатитами

О серьёзной угрозе здоровью из-за купания в фонтанах предупреждает башкирский Роспотребнадзор. Их вердикт прозвучал на фоне аномальной жары, которая вновь накрыла Уфу и республику.
фонтан в уфе
©администрация Уфы

Тяжёлые кишечные инфекции, гепатит А или конъюнктивит — такой «букет» рискуют подхватить дети, плескаясь в городских чашах. А ведь многие родители сами дают добро на сомнительные водные процедуры для своих чад.

Проблема в том, что внутри циркулирует техническая жидкость. Для питья или купания эта вода не годится, а система её основательной очистки попросту отсутствует.

Эта вода — настоящий бульон из микробов, куда попадают грязь, птичий помёт и всякий мусор. Легионелла, кишечная палочка и яйца паразитов чувствуют себя там как дома, ожидая своих жертв.

Кроме биологической угрозы существует и физическая. Можно запросто поскользнуться, наткнуться на скрытые под водой острые элементы или даже получить удар током от неисправной проводки насосов.

Санврачи категоричны: фонтаны служат для красоты, а не для заплывов. Охлаждаться советуют на официальных пляжах или в бассейнах, где за качеством воды следят.

Тревогу властей понять можно. По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, за январь-февраль 2025 года показатели заболеваемости ОКИ превысили среднемноголетний уровень на 40,41%.

Роспотребнадзор Уфа фонтаны
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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