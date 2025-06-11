Тяжёлые кишечные инфекции, гепатит А или конъюнктивит — такой «букет» рискуют подхватить дети, плескаясь в городских чашах. А ведь многие родители сами дают добро на сомнительные водные процедуры для своих чад.
Проблема в том, что внутри циркулирует техническая жидкость. Для питья или купания эта вода не годится, а система её основательной очистки попросту отсутствует.
Эта вода — настоящий бульон из микробов, куда попадают грязь, птичий помёт и всякий мусор. Легионелла, кишечная палочка и яйца паразитов чувствуют себя там как дома, ожидая своих жертв.
Кроме биологической угрозы существует и физическая. Можно запросто поскользнуться, наткнуться на скрытые под водой острые элементы или даже получить удар током от неисправной проводки насосов.
Санврачи категоричны: фонтаны служат для красоты, а не для заплывов. Охлаждаться советуют на официальных пляжах или в бассейнах, где за качеством воды следят.
Тревогу властей понять можно. По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, за январь-февраль 2025 года показатели заболеваемости ОКИ превысили среднемноголетний уровень на 40,41%.