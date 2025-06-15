Уфимка попала на операционный стол из-за куриной кости в неожиданном месте

Республиканская клиническая больница имени Куватова рассказала о необычном случае с 64-летней жительницей Уфы. Женщина попала к хирургам после домашнего ужина с курочкой.

Пенсионерка пожаловалась докторам на адскую боль в заднем проходе. Любое движение превращалось в пытку — режущие ощущения не давали покоя. Причина мучений крылась в вечернем меню: дама слишком быстро расправилась с курятиной, практически не жуя хрящи и мелкие косточки.

Медики обнаружили виновника страданий — трёхсантиметровую куриную кость. Острый фрагмент успешно преодолел весь пищеварительный маршрут, но споткнулся на финишной прямой. Застрявший осколок спровоцировал отёк и кровотечение вокруг.

Извлечение инородного тела потребовало полноценной операции под общим наркозом. Хирурги справились с деликатной задачей, освободив пациентку от болезненного «сувенира».

Врачи предупреждают: подобные симптомы требуют немедленного визита в больницу. Затягивание чревато серьёзными последствиями — от парапроктита до разрыва кишечной стенки.

Эксперты РКБ имени Куватова напоминают: тщательное пережёвывание пищи — простейшая профилактика подобных инцидентов. Особую осторожность стоит проявлять с рыбными и куриными костями, которые легко проскальзывают при быстром поглощении еды.

Какие симптомы указывают на застрявшую косточку в кишечнике

Застрявшая косточка в кишечнике проявляется различными симптомами в зависимости от её расположения и размера. Наиболее характерными признаками являются болевые ощущения и нарушения пищеварения.

Основные симптомы

Болевой синдром — главный признак застрявшей косточки. Боль может локализоваться в разных областях: при проглатывании ощущается болезненность в районе пищевода, а внезапная острая боль во время дефекации означает, что инородное тело достигло прямой кишки. Особенно сильную боль вызывают острые предметы, включая рыбные и куриные косточки, которые могут вонзаться в стенку кишечника.

Нарушения дефекации включают ложные позывы к дефекации, чувство «распирания» в кишечнике и боль в анусе. При нахождении косточки в прямой кишке возникает обезвоживание, запор и вздутие живота.

Дополнительные проявления

Могут наблюдаться кровянистые выделения с примесью слизи, что указывает на повреждение слизистой оболочки кишечника. Иногда развиваются тошнота, рвота и общее чувство дискомфорта.

При крупных или острых косточках возникают схваткообразные боли в животе, вздутие и запор. Если острый предмет повреждает слизистую, могут появиться симптомы кишечного кровотечения — слабость, побледнение кожи или диарея с кровью.

Опасные осложнения

Перфорация кишечника — самое серьёзное осложнение, при котором содержимое кишечника изливается в брюшную полость. Это состояние проявляется постоянной разлитой болью по всему животу, повышением температуры выше 38°C и постепенным ухудшением состояния.

Сильный болевой синдром может свидетельствовать о пенетрации косточки в соседние ткани и органы, что создаёт угрозу развития перитонита и общей интоксикации организма.