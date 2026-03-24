Уфа возглавила рейтинг отравлений спиртным в Башкирии

Роспотребнадзор опубликовал статистику отравлений алкоголем в Башкирии за начало 2026 года. Уфа лидирует по числу пострадавших.
За январь и февраль 2026 года в Башкирии зарегистрировали 166 случаев отравления спиртосодержащей продукцией. Больше всего пострадавших — в Уфе: 53 человека. На втором месте — Белорецк (20), на третьем — Октябрьский (16). Случаи также фиксировали в Стерлитамаке, Белебее, Дюртюлях, Туймазах, Ишимбае, Салавате, Благовещенске, Кумертау и Нефтекамске. Показатель заболеваемости составил 4,1 на 100 тысяч жителей. Годом ранее он был выше — 4,5.

Среди муниципальных районов больше всего случаев пришлось на Белорецкий (13) и Миякинский (9). В Бураевском и Дюртюлинском районах зафиксировали по три случая, ещё в шести районах — по два. Единичные отравления отмечены в десяти районах республики.

Напомним, по итогам 2025 года в Башкирии от отравления алкоголем погибли 184 человека. Это на 18% больше, чем в 2024 году (156 летальных случаев). Коэффициент смертности вырос с 3,8 до 4,6 на 100 тысяч населения. Больше всего смертей зарегистрировали в Уфе — 52.

За первые девять месяцев 2025 года Уфа также возглавляла статистику — 321 случай отравления. Республиканский показатель составлял 19,3 случая на 100 тысяч населения. Это ниже уровня аналогичного периода 2024 года (20,7).

Руководитель управления Роспотребнадзора Анна Казак связывала снижение общего числа случаев отравлений с профилактической работой, несмотря на значительный рост смертности. В частности — с конкурсом «Трезвое село». По данным Министерства торговли Башкирии, в 2025 году в Уфе продали 16 млн литров спиртного. Это на 10% меньше, чем годом ранее.

